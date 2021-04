The Bold Type saison 5 : la date de sortie révélée, rendez-vous le...

Toutes les bonnes choses ont une fin... En 2021, de nouvelles séries font leurs adieux et ce sera forcément émouvant pour les fans. En plus de MacGyver qui prend fin après 5 saisons, Supergirl qui se termine après 6 saisons ou encore la fin à venir de Lucifer, on sait aussi que la série The Bold Type va tirer sa révérence : la chaîne Freeform qui la diffuse aux Etats-Unis a annoncé une 5e et dernière saison plus courte puisqu'elle ne contiendra que 6 épisodes.

The Bold Type revint le...

Sortez vos agendas, on sait enfin quand la dernière saison de The Bold Type arrivera sur les écrans américains. La saison 5 de la série avec Katie Stevens, Aisha Dee et Meghan Fahy débutera le 26 mai prochain outre-Atlantique. Pour la voir légalement en France, il faudra patienter un peu plus puisque de Amazon Prime Video ne diffuse pas la série en US+24. Histoire de nous hyper pour les nouveaux épisodes, Freeform a aussi dévoilé la première photo de la 5e saison, à voir ci-dessous :