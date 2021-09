Sermons de minuit, Don't Look Up.... 8 bandes-annonces que tu as peut être loupées cette semaine

Sermons de minuit

On ne sait toujours pas s'il y aura une saison 3 pour la série d'anthologie The Haunting après The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor mais Mike Flanagan n'a pas pris de vacances : le spécialiste de l'horreur a tourné la série Sermons de minuit (Midnight Mass en version originale) qui débarque le 24 septembre sur Netflix. Dans cette série, on suit une communauté vivant sur une île isolée. Après l'arrivée d'un mystérieux prêtre, des événements surnaturels vont avoir lieu. Côté casting, on retrouvera plusieurs habitués de The Haunting comme Kate Siegel, Henry Thomas, Annabeth Gish et Rahul Kohli ainsi que d'autres visages familiers tels que Zach Gilford (Good Girls), Hamish Linklater (Legion) ou encore Michael Trucco (How I Met Your Mother). La bande-annonce est disponible dans notre diaporama.

Don't Look Up : Déni Cosmique

Le 24 décembre, ce sera Noël même sur Netflix. Notre cadeau ? Le film Don't Look Up : Déni cosmique réalisé par Adam McKay. Et côté casting, il y a du lourd : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Mark Rylance, Jonah Hill ou encore Ariana Grande se donnent la réplique dans le long métrage. Le pitch ? Deux astronomes (incarnés par DiCaprio et Lawrence) se lance dans une tournée publicitaire pour alerter le monde entier de l'arrivée prochaine d'une comète qui va détruire la Terre.