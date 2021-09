Validé saison 2 : Sara, la nouvelle star de la série, se dévoile dans la bande-annonce

C'était l'un des succès du premier confinement : le 20 mars 2020, Canal+ mettait en ligne la saison 1 de Validé, série de (et avec) Franck Gastambide centrée sur l'univers du rap. Dans les 10 premiers épisodes, les téléspectateurs ont pu suivre l'ascension d'Apash (Hatik), jeune rappeur ensuite rattrapé par son passé. Dans le dernier épisode, Apash et ses amis William (Saïdou Camara) et Brahim (Brahim Bouhlel) étaient visés par une attaque à main armée et se faisaient tirer dessus. Malgré certains doutes à cause d'un teaser, Apash sera bien mort pour la saison 2 de Validé, qui arrivera en octobre sur la chaîne cryptée.

La saison 2 de Validé se dévoile avec une bande-annonce

Histoire de faire monter la pression, Franck Gastambide vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce de la suite de Validé. On y apprend qu'après la mort de leur ami, William et Brahim vont fonder un label indépendant nommé Apash Musique. A la recherche d'un talent pour se lancer, ils vont découvrir Sara, une jeune rappeuse qui n'a rien à envier aux hommes. Cette dernière aura mis son rêve de devenir une star de la musique derrière elle mais va faire le buzz sur les réseaux. En parallèle, leur label va être menacé. Règlements de comptes, musique et tensions, la saison 2 de Validé s'annonce à la hauteur de nos attentes !

En plus de ça, la série pourra de nouveau compter sur la présence de plusieurs guests. Rohff, Spooling, Naps, Alonzo ou encore Amel Bent sont déjà annoncés au casting de la suite. La saison 2 de Validé sera présentée dans le cadre du festival Cannesséries qui aura lieu du 8 au 13 octobre, avant son arrivée sur Canal+.