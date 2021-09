Dexter saison 9 : le tueur reprend du service dans une bande-annonce sanglante et prometteuse

L'annonce du retour de Dexter pour une saison 9, 8 ans après la diffusion de son dernier épisode, avait de quoi déboussoler tant la série semblait déjà à bout de souffle à l'époque. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est une belle surprise qui pourrait nous attendre le 7 novembre 2021 sur Showtime aux USA.

Comme on peut le découvrir dans la bande-annonce, disponible dans notre diaporama, le retour de Clyde Phillips aux commandes - le showrunner des saisons 1 à 4, a visiblement fait beaucoup de bien à la série. En effet, la psychologie de Dexter semble enfin retrouver une importance, la tension est de nouveau perceptible avec la promesse de nombreux twists et beaucoup d'action, et l'affaire à venir a clairement de quoi nous passionner.

Dexter, entre Mr Tout le monde et tueur en série

Au programme ? Après s'être fait passer pour mort lors du final de la saison 8, Dexter vit désormais dans la petite ville de Iron Lake (état de New York) sous une nouvelle identité. A la tête d'un magasin de sport, en couple avec une policière, il mène la vie tranquille et sans histoire de Mr Tout le monde après avoir réussi à canaliser son Dark Passenger. Cependant, à la suite d'une affaire de disparitions d'enfants, son célèbre instinct de tueur va finalement reprendre le dessus afin de mener l'enquête et traquer le responsable.

Or, et c'est là tout l'intérêt de ce reboot, si Dexter pouvait mener tranquillement sa double-vie dans l'immensité de Miami, il devra redoubler d'efforts ici pour ne pas se faire chopper dans un village où le moindre geste est analysé par tous les habitants. D'autant plus qu'une intrigante podcasteuse spécialisée dans les affaires criminelles pourrait lui compliquer la tâche.

Des retours compliqués à assumer

Surtout, désormais conscient que son Dark Passenger n'est pas sans risques pour ses proches, Dexter - qui semble pleinement heureux, fera face à une lutte interne pour assouvir sa soif de meurtres sans pour autant causer de nouveaux dommages collatéraux. Une mission qui s'annonce compliquée avec le retour de Harrison, son fils, dans sa vie, qu'il devra apprendre à gérer, mais également avec la présence fantasmée de Debra à ses côtés.

Oui, sa soeur fera désormais office de conscience, et elle sera bien plus directe et moins permissive que son père à l'époque, ce qui pourrait autant l'aider (on la voit "enquêter") que le déstabiliser. "Tu n'as donc rien appris du passé ?", lui balance-t-elle notamment dans le trailer, inquiète pour lui, ce à quoi Dexter répond d'une façon très prometteuse, "Je suis peut-être un Monstre... mais je suis un monstre qui évolue".