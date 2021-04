Dexter saison 9 : le teaser qui met dans l'ambiance

Plus que jamais, la mode des retours est d'actualité dans le monde des séries. Alors qu'un reboot de Gossip Girl est attendu pour 2021, qu'Esprits Criminels va revenir seulement 1 an après sa fin ou que How I Met Your Mother aura enfin son spin-off, on apprenait aussi qu'un autre personnage culte du petit écran allait faire son retour : Dexter ! Michael C. Hall, qui a joué le serial killer dans les 8 saisons diffusées entre 2006 et 2013, a accepté de reprendre son rôle pour une saison 9 de 10 épisodes qui devrait être diffusée cet automne sur Showtime. De quoi nous faire oublier la catastrophique fin de la série ?

Michael C. Hall donne de la voix dans le teaser de la saison 9 de Dexter

Une chose est sûre : Dexter ne reniera pas sa fin. Et ça, le premier teaser de la saison 9 le montre bien. Sur les images, on peut voir une hache plantée dans un tronc. "Il n'y a rien de tel que de revenir à la nature... ma nature" peut-on entendre Michael C. Hall prononcer en voix-off. Une scène qui fait référence au final de la série : dans le dernier épisode, Dexter faisait croire à sa mort et devenait bûcheron. Une fin qui avait fait pas mal débat auprès des fans.