Dexter saison 9 : le retour de Debra expliqué, Harrison version ado également au casting

Le retour de Debra expliqué

8 ans après la diffusion de son dernier épisode aux USA, c'est le 7 novembre 2021 que Dexter fera finalement son retour sur Showtime avec une saison 9. Toujours portée par Michael C. Hall, la série pourra également compter sur la présence d'un autre personnage emblématique de cet univers : Debra. Oui, malgré la mort de la soeur du tueur en 2013, Jennifer Carpenter a bien été intégrée au casting avec un "rôle régulier".

De quoi comprendre que cette suite, qui prendra place plusieurs années après la saison 8, en profitera pour effacer certains éléments du précédent final détesté de tous les fans ? Pas du tout. Lors d'une conférence de presse organisée ce mardi 24 août, Jennifer Carpenter a tout simplement confié que Debra sera en réalité la nouvelle Harry, autrement dit, la nouvelle conscience de Dex.

Un rôle important pour Dexter

"Je ne la vois pas comme un fantôme, mais plutôt comme un lien, un écho, ou une réalité malheureuse pour Dexter, a confié la comédienne, très enthousiaste à l'idée de retrouver son héroïne. Debra revient en quelque sorte pour hanter Dexter, le punir, s'en occuper, le provoquer et l'aimer". Bref, même dans la mort, Debra devrait rester Debra et ne pas faciliter les choix de Dexter.

De son côté, Michael C. Hall a assuré que la "présence" de sa soeur ne sera pas sans conséquences pour Dexter. Au contraire, celui qui a tenté de se construire une nouvelle vie dans l'Etat de New York ces dernières années réalisera vite que sa fuite en avant est finalement vaine, "Bien que Deb sera un personnage internalisé pour Dexter, je pense qu'elle représentera vraiment bien sa chute depuis qu'il a perdu sa boussole."

Harrison sera également de la partie

Pour l'anecdote, Debra ne sera pas la seule membre de la famille de Dexter à faire son retour. Au contraire, l'information a également été confirmée, Harrison - le fils du héros, sera lui aussi intégré à l'intrigue, en chair et en os cette fois. Pour l'heure, on ne sait pas encore très bien ce qu'il connaitra de son père à son arrivée (est-ce que Hannah, qui l'avait récupéré à la fin de la saison 8, lui a révélé la vérité ?), mais on sait déjà que les retrouvailles seront compliquées.

Incarné par Jack Alcott (The Blacklist), Harrison sera un jeune ado mécontent. "Il a toujours cru que son père était mort, et quand il va découvrir qu'il est finalement en vie, il va ressentir une profonde colère" a confessé Clyde Phillips (le showrunner), avant de préciser que Dexter - qui devrait pourtant être confronté à de nouvelles menaces cette année, tentera principalement de se rapprocher de son fils dans les nouveaux épisodes, "Il a beaucoup de travail à faire pour reconquérir son fils et lui prouver qu'il est un bon père".