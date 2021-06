Festival de Cannes 2021 : Timothée Chalamet, Adam Driver, Aline... la sélection officielle dévoilée

La Croisette va rebriller. L'an dernier, le Festival de Cannes n'avait pas eu lieu - comme beaucoup d'autres événements d'ailleurs - à cause de la pandémie de Covid-19. Mais pas de nouvelle annulation cette année : les stars et fans de cinéma sont attendus début juillet pour une édition 2021 qui s'annonce déjà brillante. Le Festival de Cannes honorera cette année Jodie Foster avec une Palme d'or d'honneur remise lors de la cérémonie d'ouverture. Le jury présidé par Spike Lee aura la lourde tâche de départager les nombreux films en compétition cette année. Voici les films en sélection officielle annoncés ce jeudi 3 juin lors de la conférence de presse.

Compétition officielle

Annette de Leos Carax avec Marion Cotillard, Adam Driver et Simon Helberg (film d'ouverture)

Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Charlotte Rampling et Lambert Wilson.

The French Dispatch de Wes Anderson avec Bill Murray, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan et Léa Seydoux.

Un héros de Asghar Faradis

Tout s'est bien passé de François Ozon avec Sophie Marceau et André Dussollier

Tre Piani de Nanni Moretti

Titane de Julia Ducournau avec Vincent Lindon et Dominique Frot

Red Rocket de Sean Becker

La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov

France de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Blanche Gardin et Benjamin Biolay

Nitram de Justin Kurzel avec Judy Davis et Caleb Landry Jones

Memoria de Apitchapong Weerasethakul

Les Olympiades de Jacques Audiard avec Noémie Merland et Makita Samba

Lingui de Mahamat-Saleh Haroun

Les intranquilles de Joaquim Lafosse avec Leïla Bekhti et Damien Bonnard

La fracture de Catherine Corsini avec Pio Marmaï et Marina Foïs

Julie en 12 chapitres de Joachim Trier

HYTTI NRO 6 (Compartment NO.6) de Juho Kuosmanen

Haut et fort de Nabil Ayouch

Le genou d'Ahed de Nadav Lapid

Drive my car de Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island de Mia Hansen-Love avec Mia Wasikowska et Tim Roth

L'histoire de ma femme de Ildikó Enyedi avec Léa Seydoux

Hors compétiton

De son vivant de Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve et Benoî Magimel

Stillwater de Tom McCarthy avec Matt Damon et Camille Cottin

Aline de et avec Valérie Lemercier

BAC Nord de Cédric Jimenez avec François Civil et Gilles Lellouche

Un certain regard

Un monde de Laura Wandel

The Innocents de Eskil Vogt

After yang de Kogonada

Commitment hasan de Hasan Semih Kaplanoglu

Noche de fuego de Tatiana Huezo

Lamb de Valdimar Johansson

House arrest d'Alexey German Jr.

Blue bayou de Justin Chon

Moneyboys de C.B Yi

Freda de Gessica Généus

Bonne mère de Hafsia Herzi

Women do cry de Mina Mileva et Vesela Kazakova

La civil de Teodora Ana Mihahi

Unclenching the fists de Kira Kovalenko

Et il y eut un matin de Eran Kolirin

Rhana Maryam Noor de Abdullah Mohammad Saad

Cannes premières

Une nouvelle catégorie qui permet de mettre en avant les films de cinéastes confirmés voulant montrer leurs films à Cannes.

Evolution de Kornél Mundruczo

Tromperie d'Arnaud Desplechin avec Léa Seydoux et Denis Podalydès

Cette musique ne joue pour personne de Samuel Benchetrit avec Samuel Benchetrit, Vanessa Paradis et François Damiens

Cow d'Andrea Arnold

Mothering sunday d'Eva Husson

Serre-moi fort de Matthieu Amalric

In front of your face de Hong Sang-Soo

Val de Ting Poo et Leo Scott

Séances spéciales

The year of the everlasting storm

Cahiers noirs de Shlomi Elkabetz

Le marin des montagnes de Karim Aïnouz

H6 de Yé Yé

Jane par Charlotte de Charlotte Gainsbourg

JFK revisited: through the looking glass de Oliver Stone