Le festival de Cannes 2020 annulé : voilà les pistes envisagées pour qu'il ait lieu différemment

L'an passé, Selena Gomez, Angèle et Elle Fanning étaient sur le red carpet glamour de l'ouverture du festival de Cannes. Mais cette année, le festival de Cannes 2020 n'aura pas lieu, comme ses organisateurs l'avaient annoncé dans un communiqué de presse datant du 19 mars 2020. L'événement "ne pourra se tenir aux dates prévues, du 12 au 23 mai prochains" à cause de la pandémie du coronavirus. Cette 73ème édition devait commencer aujourd'hui, ce mardi 12 mai 2020, avec Spike Lee pour président.

Pas de stars qui montent les marches du palais des festivals, ni de fêtes dans les suites des palaces de la Croisette ou même de gala de l'amfAR pour la bonne cause. C'est la troisième fois qu'il n'aura pas lieu. Le festival de Cannes avait été annulé en 1939 (à cause du début de la Seconde Guerre Mondiale) et en 1968 (à cause des manifestations de mai 68).

Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, a d'ailleurs confirmé au Figaro que "l'édition de Cannes 2020 dans sa forme traditionnelle est annulée. On a envisagé en temps réel toutes les options". "Mais Cannes ne doit pas tirer le rideau" a-t-il jouté, "pour pouvoir accompagner le moment venu la réouverture des salles. Sous une forme ou sous une autre, qui n'est pas encore tout à fait arrêtée". Du coup, plusieurs pistes ont été envisagées.

Pas de report à juin ou juillet 2020

Non, il n'y aura pas de report fin juin - début juillet 2020 comme cela avait pu être évoqué. Thierry Frémaux a révélé au Nouvel Obs : "La question de repousser Cannes en septembre se posait mais nous n'allions pas nous installer aux dates de la Mostra (de Venise, ndlr)".

Un label Cannes 2020

Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, a expliqué à Screendaily que "Cannes va prendre la forme d'un label qui accompagne les films, et avec ce label et le Marché du film en ligne, un Cannes 'hors les murs' va apparaître cet automne". Le festival de Cannes deviendra ainsi mobile cette année : "La présence de Cannes pourrait prendre la forme d'avant-premières ou d'une soirée spéciale selon les manifestations".

"Nous nous rendrons à Toronto, Deauville, Angoulême, New-York, Busan, et même au Festival Lumière de Lyon - un festival de cinéma classique et contemporain, où seront représentés de nombreux films" a-t-il même indiqué.

Une soirée au Lido ?

"On parle de se retrouver tous ensemble au Lido, au nom du cinéma mondial, faire des événements, défendre les mêmes films" a dévoilé Thierry Frémaux au Nouvel Obs, précisant que : "A situation exceptionnelle, réponse exceptionnelle".

Pierre Lescure a de son côté confirmé au Figaro qu'il y aura bien une collaboration entre le festival de Cannes et la Mostra de Venise, sans pour autant évoquer l'idée de cette possible soirée au Lido à Paris. "Nous sommes d'accord sur le principe de faire quelque chose ensemble, mais nous nous interrogeons sur la forme que cela doit prendre" a-t-il déclaré, "Une grande ouverture commune ? Deux-trois jours en commun ? Rien n'est arrêté".

Un festival virtuel sur YouTube ?

Le site Deadline a de son côté assuré que 20 festivals de cinéma vont se réunir pour "We Are One : A Global Film Festival". Il s'agira d'un event virtuel diffusé sur YouTube, entre le 29 mai 2020 et le 7 juin 2020. Et apparemment, cela concernerait le festival de Cannes, Venise, Berlin et Toronto.

L'édition de 2021 se fera avec Spike Lee

Spike Lee a contacté Thierry Frémaux pour lui assurer que comme cette année il n'y aura pas de jury, il est déjà partant pour être président des jurés pour l'édition de 2021. "Il nous a fait savoir que s'il ne devait pas y avoir de jury 2020, et l'on se dirige vers ça, il était partant pour être président du jury en 2021" a ainsi affirmé Pierre Lescure au Figaro.

Thierry Frémaux a même ajouté que côté sélection, "certaines candidatures potentielles ont préféré attendre la sélection de Cannes 2021, qui débutera à l'automne".