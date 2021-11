Riverdale saison 6, Cowboy Bebop, Gossip Girl... top 10 des séries à regarder en novembre 2021

Dickinson saison 3

Passée un peu inaperçue - et c'est bien dommage - la série Dickinson prend fin sur Apple TV+. L'occasion parfaite pour la découvrir ! Pour rappel, le show raconte l'histoire d'Emily Dickinson, poétesse née en 1830, et incarnée à l'écran par Hailee Steinfeld. Composée de 10 épisodes diffusés au rythme d'un épisode par semaine, cette troisième (et donc dernière) saison de la série nous amène à l'époque de la Guerre Civile qui va autant diviser le pays que la famille d'Emily.

Date de sortie : dès le 4 novembre sur Apple TV+.

Dexter saison 9

Il est de retour et ça va saigner ! Huit ans après la fin désastreuse de Dexter, la série revient pour une nouvelle saison et Michael C. Hall sera bien au programme, tout comme Jennifer Carpenter alias Debra. Dans Dexter: New Blood, on retrouve Dexter Morgan environ 10 ans après les événements du final de la saison 8. Il vit désormais dans la petite ville d'Iron Lake sous un nouveau nom et a changé de vie. Mais des incidents vont le pousser à redevenir ce qu'il a toujours été au plus profond de lui.

Date de sortie : dès le 7 novembre aux Etats-Unis sur Showtime et prochainement sur Canal+.

Pretty Little Liars : The Perfectionists (+ l'intégrale de Pretty Little Liars)

Pour un mois de novembre rempli de secrets et de mystères, Salto est là ! En plus de proposer déjà les intégrales des Frères Scott et de Charmed (entre autres), la plateforme française met en ligne cette fois l'intégralité des 7 saisons de Pretty Little Liars. Parfait pour réviser avant le reboot, Pretty Little Liars : Original Sin, actuellement en préparation. Mais ce n'est pas tout : on pourra aussi découvrir pour la première fois en France (légalement) la série Pretty Little Liars : The Perfectionists, le spin-off sous forme de suite. Le pitch ? Dans la ville de Beacon Heights, la mort d'un ado va faire basculer la vie d'élèves au lycée. Une série dans laquelle on retrouve Alison (Sasha Pieterse) et Mona (Janel Parrish).

Date de sortie : le 12 novembre sur Salto.

Christmas Flow

Il n'est jamais trop tôt pour une série de Noël. Et Netflix a pensé à nous. Après Dash & Lily en 2020, c'est Christmas Flow qui débarque bien avant les Fêtes. Cette série française met en scène Tayc (actuellement au casting de Danse avec les Stars) et Shirine Boutella (Lupin) : elle est journaliste, lui est rappeur. S'ils n'ont rien à voir sur le papier, la magie de Noël va opérer.

Date de sortie : le 17 novembre sur Netflix.