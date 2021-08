One Piece, My Hero Academia, Death Note... les mangas bientôt adaptés en live-action

Les Gouttes de Dieu (France Télévisions)

Format : série

Adaptée du manga de Tadashi Agi et Shū Okimoto (2004 - 2020)

Date de sortie : possiblement 2022

Ce que l'on sait : Il s'agira d'une co-production américaine (Legendary Television, Dynamic Television), française (France Télévisions) et japonaise (Hulu Japan), et le tournage vient de débuter en Europe. Pour cette adaptation, les créateurs Quoc Dang Tran (Marianne) et Oded Ruskin (Absentia) ont par ailleurs décidé d'apporter un petit changement dans l'histoire.

Là où le manga suit l'affrontement de deux "frères" dans une chasse aux énigmes entourant 12 vins emblématiques afin de remporter la succession de leur père, la série verra Shizuku Kanzaki, le héros principal, se transformer en femme. Pour l'occasion, c'est l'actrice française Fleur Geffrier (Prof T, Double Je) qui a été choisie pour le rôle. Elle fera face à Yamashita Tomohisa (The Head, The Man from Toronto), qui incarnera la version de Issei Tomine.