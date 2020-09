One Piece : la série live-action approuvée par Eiichiro Oda ? Le scénariste se confie

Dans quelques années, Netflix mettra en ligne une version live-action américaine de One Piece. Un projet très important pour la plateforme, qui intrigue logiquement les millions de fans à travers le monde. On le sait, de telles adaptations - notamment du côté des USA, ne sont que très rarement de franches réussites.

Eiichiro Oda à l'écoute de ce projet

Pourtant, Matt Owens - l'un des scénaristes principaux attachés à ce projet, l'a confié dans le podcast RogersBase, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Pour quelle raison ? Eiichiro Oda - le papa de Luffy, a lui-même validé cette future série.

"On a eu une réunion de 3h dans les bureaux de Jump afin de parler de notre stratégie, ce que nous pensions faire avec l'histoire. J'avais besoin qu'il comprenne que je connaissais et que j'aimais cette histoire" a-t-il ainsi révélé. Cependant, il ne l'a pas caché, à l'instar des fans aujourd'hui, le mangaka s'est d'abord montré réticent, "Il l'a compris, mais il était tout de même inquiet, ce que je pouvais comprendre."

Une équipe validée par le mangaka

Selon Matt Owens, Eiichiro Oda est très protecteur de son oeuvre et ne veut absolument pas décevoir les fans qui la chérissent. Aussi, afin de convaincre le créateur de lui laisser une chance, Owens n'a pas hésité à lui parler de sa propre histoire, "Je l'ai regardé et je lui ai dis, 'Quand j'étais au début de ma vingtaine, je suis passé par une très très mauvaise dépression. Je cherchais une série qui serait capable de m'occuper tout le temps, sans me donner l'occasion de penser à autre chose." Et vous l'avez compris, c'est là qu'est arrivé One Piece dans sa vie.

Le scénariste n'a alors pas caché son admiration pour le travail du mangaka, mais également du message qu'il tente d'apporter à travers son histoire, "J'ai dit à Oda que l'une des plus grandes forces de One Piece, c'est qu'il s'agit réellement d'une histoire sur combien tout le monde a connu des tragédies, de la douleur, de la tristesse dans leur vie, mais que ça n'est pas ce qui les définit. Ce qui les définit, c'est la façon dont ils usent de ça pour se motiver. Et que personne n'a à faire ça tout seul. Quand vous trouvez de telles personnes autour de vous, qui vous motivent et vous élèvent et vous aident, c'est le plus grand pouvoir de ce monde. Et c'est l'histoire que je veux montrer au monde."

Une déclaration qui n'a pas laissé insensible Eiichiro Oda, d'autant plus que Matt Owens lui a par la suite confessé, "Je sais combien One Piece signifie pour vous. Et ça signifie énormément pour moi aussi, honnêtement, One Piece a sauvé ma vie." Résultat, "Oda m'a regardé dans les yeux, il m'a tendu sa main et il a dit 'J'ai 100% confiance en vous'".

Bien évidemment, ça n'est pas une assurance que la version finale de cette série live-action sera réussie, mais si Eiichiro Oda s'est lui-même laissé convaincre, on peut clairement accorder le bénéfice du doute à cette nouvelle équipe.