One Piece en live-action sur Netflix : la série aura un humour différent du manga

Après le manga, l'anime, les films d'animation et les jeux vidéo, One Piece va prochainement avoir le droit à sa propre série live-action sur Netflix. Un projet craint par de nombreux fans (de telles adaptations américaines n'ont que très rarement été des réussites), mais qui devrait tout de même nous offrir un résultat satisfaisant.

Une adaptation qui prend son temps

A l'occasion d'un stream organisé par des fans de l'oeuvre d'Eiichiro Oda, Matt Owens - scénariste sur ce gros projet, a en effet révélé comment l'épidémie de Covid-19 permettait indirectement à l'équipe créative de préparer au mieux cette série qui, sans ce virus, aurait déjà dû entamer son tournage cet été, "Si on tente de voir le positif de tout ça, ça nous permet d'avoir plus de temps pour bien faire les choses".

Il l'a ensuite précisé, "On ne peut pas tourner, on ne peut rien construire, mais on en profite par exemple pour travailler un peu plus sur les idées de design et trucs du genre. On a désormais du temps en plus pour faire ce genre de choses". Bref, les détails seront soignés et c'est plutôt encourageant.

Un humour différent

Du côté de la série en elle-même, Matt Owens a tenu à rassurer les fans, le côté live-action du projet ne touchera pas à l'identité du manga, "One Piece est très drôle et c'est vraiment important pour nous de garder ici l'aspect comédie". Cependant, il l'a dans le même temps précisé, l'humour pourrait connaître un changement de ton à travers cette adaptation, "Une partie de la comédie de One Piece est très marquée 'Asiatique'. Sans vouloir manquer de respect, c'est parfois très enfantin. Donc comment garder l'humour comme maillon essentiel de la série [avec un ton différent], c'est l'un de nos grands défis."

Une révélation qui devrait décevoir (et inquiéter) de nombreux fans, même si Matt Owens reste confiant. Selon lui, le style d'humour changera, mais les ingrédients qui forment cette histoire resteront identiques, "L'une des choses sur lesquelles j'ai insisté, c'est que si vous tentez de découper One Piece en trois éléments, vous réalisez que l'histoire vous fait rire, vous fait pleurer et vous fait halluciner. Donc si on a tous ces moments dans chaque épisode, alors on aura réussi. Et c'est ce qu'on tente de faire."

Dans tous les cas, n'espérez pas découvrir le résultat tout de suite. Etant donné que le tournage n'a toujours pas débuté et que l'épidémie de Covid-19 est encore présente, il est logiquement impossible pour l'équipe d'avoir un calendrier crédible en tête, "Honnêtement, je ne peux pas vous dire quand vous pouvez espérer voir la série sur Netflix. Nous n'aurons pas de vision sur ça tant que le tournage n'aura pas débuté".

Heureusement, le manga One Piece ne prendra pas fin avant 5 ans. On a donc de quoi patienter sagement d'ici la mise en ligne sur Netflix.