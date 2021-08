Cowboy Bebop : premières photos de la série live-action de Netflix avec Spike, Faye et Jet Black

En plus de One Piece - projet qui s'annonce aussi ambitieux que casse-gueule, Netflix a commandé une série live-action tirée du cultissime anime Cowboy Bebop créé par Shin'ichirō Watanabe en 1998. Une adaptation là aussi redoutée par de nombreux fans en raison de l'univers très spécial de cette histoire, mais qui pourrait finalement se révéler être une très bonne surprise.

Premières images de la série live-action Cowboy Bebop

Tandis que Shin'ichirō Watanabe était présent pour superviser le tournage de la saison 1, qui a pris fin en mars dernier, et que le compositeur Yoko Kanno sera à nouveau derrière la musique, le showrunner André Nemec (qui a précédemment travaillé sur Alias, Life on Mars, Origin...) a visiblement fait du bon boulot pour coller au mieux à l'univers de l'anime.

Comme on peut le découvrir sur les premières images officielles de la série, le côté space-opera futuriste un brin steampunk semble avoir été respecté à travers une belle ambiance colorée, des jolis décors (qui sonnent tout de même un peu faux) et des costumes fidèles à ceux des personnages animés. L'ensemble est donc satisfaisant même si, on ne va pas se le cacher, il laisse tout de même craindre un petit côté cheap par instant.

Spike, Faye et Jet se dévoilent

Du côté des acteurs ? Le casting semble plutôt réussi. Malgré un John Cho (Spike Spiegel) à la chevelure moins épique que dans l'oeuvre originale et qui parait un peu âgé pour le rôle - il s'est notamment gravement blessé sur le tournage, et une version logiquement moins objectifiée de Faye Valentine par Daniella Pineda (désolé pour les amateurs de gros décolletés gratuits), le résultat n'en reste pas moins convaincant.

Mentions spéciales à Mustafa Shakir qui est parfait en Jet Black et à la présence de Ein, le super-corgi de Spike, qui sera incarné par un véritable chien. Au final, seule Ed - la jeune hackeuse du groupe, est absente des photos, ce qui nous laisse penser qu'elle sera, comme dans l'anime, introduite en cours de route.

En parlant de l'histoire, ce Cowboy Bebop version Netflix prendra le parti pris de s'éloigner de l'anime à l'occasion. En juin 2020, Javier Grillo-Marxuach - scénariste de la série, assurait que le but ici n'était pas de copier pour mieux décevoir, "Vous avez déjà un anime de 26 épisodes portés par énormément de vilains hauts en couleur, plein d'histoires colorées, plein d'adversité incroyable, de chasseurs de prime... Nous, on ne va pas s'intéresser à chacune de ces histoires parce que l'on veut également raconter l'histoire plus large de Spike Spiegel et le Syndicat, puis celle avec Julia, et celle avec Vicious..."