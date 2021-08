My Hero Academia en live-action : Hollywood prépare un film, le réalisateur déjà trouvé

My Hero Academia en live-action

Comme si les américains n'avaient pas déjà assez d'histoires de super-héros / comics à adapter au cinéma, ils souhaitent désormais s'attaquer au monde merveilleux des mangas. Ainsi, tandis qu'un film Death Note 2 serait toujours en préparation malgré l'horreur du précédent épisode, Netflix et Amazon Prime Video préparent également des séries live-action adaptées de One Piece, Cowboy Bebop ou encore The Promised Neverland.

Et malheureusement pour notre petit coeur, cette course aux adaptations des mangas les plus cultes du moment par Hollywood est loin d'être terminée. Ainsi, c'est My Hero Academia - oeuvre créée par Kohei Horikoshi, qui va prochainement se retrouver au centre d'un tel projet. Variety a confirmé l'information ce vendredi 13 août 2021, le studio de cinéma Legendary (derrière des films comme Pokémon : Détective Pikachu, Jurassic World, Kong : Skull Islan) a donné son feu vert à la production d'un film autour des aventures d'Izuku Midoriya.

Un grand nom derrière la caméra

Si l'idée n'est pas la plus improbable sur le papier (Kohei Horikoshi profite de son manga pour rendre régulièrement hommage aux comics), elle n'en reste pas moins inquiétante. Que ce soit pour son respect de l'histoire (les USA aiment un peu trop américaniser leurs adaptations / le manga prend énormément de temps pour traiter l'apprentissage des jeunes héros, ce qui ne colle pas trop avec la durée d'un film), ou bien pour les graphismes particuliers des personnages qui devraient être parfois difficiles à retranscrire fidèlement sans paraître ridicule à l'écran (on pense notamment à Tsuyu Asui, Minoru Mineta ou encore Mina Ashido et All Might version naturel), ce projet semble plutôt casse-gueule et nous laisse déjà craindre une certaine déception.

Seuls motifs d'espoir à l'heure actuelle, il a été annoncé que Ryôsuke Yoritomi, l'éditeur du manga chez la Shueisha, supervisera ce projet - ce qui nous fait espérer une adaptation en règle, et surtout, que Shinsuke Satô a été recruté pour réaliser ce film. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit d'un réalisateur japonais spécialisé dans les adaptations de mangas. Ces dernières années, il a travaillé sur les films live-action de Bleach et Kingdom, mais également sur la série Netflix Alice in Borderland. Bien évidemment, cela ne garantit rien, d'autant qu'il s'agira de son premier projet en anglais, mais on peut tout de même souffler.

Un manga passionnant et épique

Pour rappel, My Hero Academia nous plonge dans un monde où 80 % de la population possède des super-pouvoirs, surnommés "Alters". Malheureusement pour Izuku Midoriya dit Deku, si son rêve a toujours été d'être un super-héros, il fait partie de ces rares humains sans pouvoirs. Toutefois, cela ne l'empêche pas de continuer à rêver et de s'imaginer un jour rejoindre la filière super-héroïque de l'académie de Yuei, une école qui forme les plus grands héros.

Un jour, son destin bascule lorsqu'il fait la rencontre de All Might - son idole et super-héros n°1 dans le monde, qui - après l'avoir testé, lui transmet son pouvoir, le One For All, et lui promet de l'aider à le maîtriser. Le début d'une nouvelle vie et... de nombreux dangers.