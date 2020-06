The Promised Neverland : une série en live-action en préparation sur Prime Video

La guerre des adaptations a commencé pour les plateformes. Et ce sont les japonais qui se frottent les mains. On l'a récemment appris, Netflix prépare actuellement des adaptations en séries live-action de One Piece et Cowboy Bebop, deux oeuvres cultes dans le monde du manga et des anime. De quoi impressionner Prime Video ? Pas du tout.

Une série live pour The Promised Neverland

Tandis que la version japonaise du site d'Amazon a déjà mis en ligne une série live Young GTO, on apprend aujourd'hui que la plateforme s'apprête également à s'attaquer à... The Promised Neverland. D'après les informations de Variety, "Le site de streaming est en train de développer une série en langue anglaise adaptée du manga de Kaiu Shirai, illustré par Posuka Demizu".

A l'heure actuelle, peu d'informations sont encore connues à ce sujet (casting blanc ou asiatique ? adaptation fidèle ou libre ?), mais le média américain précise déjà, "Meghan Malloy (productrice de Misery Loves Company) est annoncée pour l'écriture du scénario, tandis que la réalisation devrait être assurée par Rodney Rothman (co-réalisateur/scénariste de Spider-Man: Into the Spider-Verse) et que la production sera notamment gérée par Masi Oka (acteur de Heroes, producteur des adaptations de Death Note et bientôt L'Attaque des Titans), en compagnie de Roy Lee et Miri Yoon de Vertigo". Du beau monde sur le papier, sachant que Prime est déjà à l'origine de l'excellente adaptation du comic The Boys, la confiance est de mise.

Deux adaptations pour le prix d'une

Pour rappel, The Promised Neverland suit les aventures de jeunes orphelins aux QI sur-développés élevés par "Maman" - une nounou à la gentillesse inégalée, qui découvrent finalement qu'un terrible secret se cache derrière leur orphelinat et que le monde extérieur ne ressemble en rien à ce qu'on leur avait présenté.

Enfin, pour la petite anecdote, on ne sait pas encore quand cette adaptation sera mise en ligne sur Prime Video, mais le Japon s'apprête déjà à proposer une version live-action de cette histoire. Le 18 décembre prochain, c'est un film qui est attendu au cinéma et qui explorera les premiers tomes du manga. A cette occasion, on sait d'ailleurs que les héros seront plus vieux que dans la version papier. De quoi inspirer Prime ?