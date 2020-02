Young GTO : le cultissime manga adapté en série sur Prime Video !

Young GTO adapté en série live

Le 28 février prochain, Prime Video (au Japon, on ne sait pas encore si ça sera également le cas pour la France) mettra en ligne une nouvelle série très spéciale. Son titre ? Il s'agira de Shonan Junai Gumi - Young GTO !, une adaptation en live-action du manga Young GTO (1990 - 1996) de Tōru Fujisawa, qui fait office de prequelle à son autre célèbre oeuvre, GTO (1997 - 2002), l'un des Shōnen les plus appréciés dans le monde.

Cette série - comme le manga, suit ainsi l'adolescence rebelle d'Onizuka en compagnie de Ryuji Danma, son meilleur pote. Formant un tandem redoutable surnommé "l'Onibaku Combi", les deux amis se retrouvent toujours malgré-eux au centre de situations WTF sous fond de grosses bagarres, quand ils ne rêvent finalement que de trouver une copine et ne plus être des simples puceaux.

Une adaptation prometteuse

On peut le découvrir dans une première bande-annonce (voir dans notre diaporama), cette série signée Eiji Uchida et portée par Kanichiro Sato (Eikichi) et Daichi Kaneko (Ryuji) s'annonce particulièrement fun à suivre. Aussi barrée, sexy et survoltée que le manga, cette adaptation devrait nous offrir quelques moments épiques, un humour bien régressif et une version plutôt sympa de notre Onizuka adoré.

Qu'on se le dise, le résultat semble également un peu cheap et la série ne devrait jamais voler très haut en terme de scénarios ou mise en scène. Mais qu'importe, on a hâte de découvrir ces épisodes !