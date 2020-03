The Promised Neverland en live-action : Maman et Krone se dévoilent, nouvelles images du film

The Promised Neverland en live-action se dévoile

Tandis que Kaiu Shirai poursuit son histoire à travers le format manga, The Promised Neverland va prochainement avoir le droit à une nouvelle adaptation. On vous l'annonçait récemment, Emma, Ray et Norman - ainsi que tous les enfants du terrible orphelinat de Grace Field, débarqueront le 18 décembre au cinéma (au Japon) dans un film en live-action.

Et si le réalisateur Yūichirō Hirakawa a imaginé quelques changements par rapport au matériel d'origine (l'âge du trio passera de 12 ans à 16 ans afin d'attirer un plus large public), ce film devrait néanmoins lui rester le plus fidèle possible. La preuve, comme on pouvait l'espérer, Maman et Krone seront toutes les deux présentes à l'écran. La première sera incarnée par Kitagawa Keiko (The Fast and the Furious: Tokyo Drift, Stolen Identity) et la seconde par Watanabe Naomi (humoriste).

Deux actrices passionnées

Un casting surprenant pour Krone - l'actrice ne ressemble pas du tout au personnage du manga, même si Yūichirō Hirakawa semble avoir respecté au mieux les idées de Kaiu Shirai. On peut le découvrir sur de nouvelles images (voir ci-dessous), la relation entre les deux femmes sera ainsi très tendue et cette version de Krone devrait être aussi énergique et expressive que celle sur papier. Et ça, c'est rassurant.

A ce sujet, la comédienne Watanabe Naomi a promis qu'elle avait tout donné pour répondre aux attentes des fans. Dans un communiqué, elle a notamment déclaré : "Avec le réalisateur, nous avons réfléchi ensemble à la façon de respecter les émotions et expressions si riches de Krone. (...) Je veux pouvoir incarner cette sensation de murailles contre les enfants".

De son côté, Kitagawa Keiko a confessé avoir "beaucoup réfléchi" avant d'accepter ce rôle, comprenant qu'il allait "être difficile à incarner". "J'incarne une mère pleine de compassion pour ses enfants, mais aussi une personne réaliste dont une terrible ombre plane sur son histoire. J'ai joué cela comme si ces deux visages étaient les vrais d'Isabella" a-t-elle notamment révélé, nous promettant une Maman aussi difficile à aimer qu'à détester.