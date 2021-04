Death Note 2 : c'est promis, la suite du film de Netflix sera ENFIN fidèle au manga

Le nouveau scénariste veut faire honneur à Death Note

Vous n'avez pas aimé le film live-action Death Note de Netflix sorti en 2017 ? Pas de chance, ce projet aura le droit à une suite. Néanmoins, rassurez-vous, ce nouvel épisode devrait réconcilier les fans du manga de Tsugumi Ōba et Takeshi Obata avec cette adaptation de la plateforme. C'est en tout cas ce qu'espère Greg Russo, le nouveau scénariste recruté pour ce projet.

Après avoir rappelé à ComicBook qu'il n'était pas responsable du massacre précédent, "Je n'étais pas impliqué dans le premier film", Russo a confessé être lui-même un véritable fan de l'oeuvre originale, "Je suis tellement excité. Je suis un énorme, énorme fan du manga. A mon sens, c'est le meilleur manga jamais écrit". De quoi comprendre que cet univers est (enfin) entre de bonnes mains ? Absolument.

Une suite fidèle au manga

Le scénariste l'a révélé, il a l'intention, à travers cette suite, de faire honneur à Death Note en permettant à son histoire "de revenir aux racines du manga". Et pour cela, Greg Russo a un plan aussi simple que prometteur : effacer les délires superficiels du précédent film et se concentrer principalement sur la relation entre L et Kira, "Je veux ramener cet esprit de jeu d'échec entre eux, qui est le coeur de l'histoire. Je veux que ce soit un truc cérébral, que ce soit extrêmement intense avec cette guerre psychologique, ce qui rend ce manga si génial".

Malgré tout, n'espérez pas voir le premier Death Note être effacé. Greg Russo l'a confié, "On va reprendre les schémas existants du premier film". Toutefois, il l'a ensuite promis, lui et toute l'équipe vont tout faire pour nous en faire oublier la déception, "On va créer quelque chose de vraiment excitant. On va prendre une nouvelle direction".

De jolies paroles qui ne suffisent toutefois pas à lever nos doutes. Quand on se souvient de la fin de l'adaptation en 2017, on se doute qu'il faudra produire beaucoup d'efforts et avoir une grande imagination pour rattraper les dégâts...