Pokémon : une série en live-action se prépare avec Netflix et le showrunner de Lucifer !

Netflix préparerait une série en live-action sur Pokémon

Pokémon, la franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996, n'est plus à présenter. Jeux vidéo Nintendo, anime, mangas, jeux de cartes à collectionner... Les Pokémon et les dresseurs, dont le héros Sacha, sont connus dans le monde entier par plusieurs générations. Même Ariana Grande a un tatouage Pokémon, un collectionneur voulait vendre une carte à 1 million d'euros et un papi fan de Pokémon Go a prouvé qu'il n'y avait pas d'âge pour aimer Pokémon. Désormais, c'est Netflix qui travaillerait sur une série Pokémon en live-action comme l'a indiqué Variety.

Selon le magazine américain, cette nouvelle série serait actuellement dans les premiers stades de développement. Et Joe Henderson, showrunner de la série Lucifer avec Tom Ellis en Lucifer Morningstar sur Netflix, serait aux commandes. La série Pokémon en live-action devrait être comparable au film Detective Pikachu sorti en 2019, avec Ryan Reynolds et Justice Smith. En revanche, aucune info sur l'intrigue et le casting n'a encore fuité.

Des séries et films Pokémon sont déjà sur Netflix

Alors que Pokémon a fêté ses 25 ans et que de nouveaux jeux sont attendus, l'univers Pokémon continue donc de s'étendre encore. A noter que plusieurs séries et films sur Pikachu, Carapuce, Rondoudou, Evoli et leurs amis sont déjà présents sur Netflix comme La série : Pokémon, les voyages (qui est dans le top 10 Netflix), Pokémon, la série : La ligue indigo, Pokémon, la série : Soleil et Lune, Pokémon, le film : Le pouvoir est en nous, Pokémon, le film : Je te choisis ! et Pokémon : Mewtwo contre-attaque - Evolution.

La plateforme de streaming diffuse beaucoup d'anime et crée de plus en plus de films et séries en live-action. Netflix a par exemple sorti un film en live-action de Death Note en 2017 et préparerait des séries en live-action de One Piece et Cowboy Bebop.