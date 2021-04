Pokémon : un collectionneur refuse de vendre une carte 415 000 euros et demande... 1 million d'euros

"J'ai déjà rejeté une offre" de 415 000 euros assure Yves Bruynen

Yves Bruynen, qui vit à Hoogstraten en Belgique (dans la région flamande), possède environ 10 000 cartes Pokémon comme l'a expliqué 7sur7.be. Une collection de cartes Pokémon qu'il a réalisée pendant ces 20 dernières années. Il a même une boutique (en ligne et en physique), Flash Cards, où ce fan de Pikachu et ses amis vend tout ce qui est en lien avec Pokémon : des cartes, des peluches, des vêtements... Mais son bien le plus précieux, c'est une carte Pokémon ultra rare : un Charizard de la première édition de 1999. Récemment, la même carte s'est vendue à 506 000 dollars (soit un peu moins de 423 000 euros), et a ainsi battu le record de la carte Pokémon la plus chère du monde (vendue 200 000 euros en juillet 2020).

"J'ai déjà rejeté une offre de 360 000 livres sterling (415 000 euros). Mais si une offre vraiment sérieuse est faite..." a avoué Yves Bruynen au média belge. Il pense pouvoir un jour la vendre 1 million d'euros. "Ce sont des sommes folles, je sais" a-t-il reconnu, mais "c'est devenu un véritable business. Comme d'autres propriétaires de cette carte, je m'attends à un pic supplémentaire à la fin de cette année, lorsque le traitement médiatique autour des 25 ans de Pokémon atteindra son apogée. Il y aura aussi un investisseur qui voudra acheter la première carte de 1 million d'euros".

Eh oui, business is business. Yves Bruynen a d'ailleurs précisé que "la moitié des collectionneurs considèrent ces cartes comme un investissement, les achetant et les revendant deux ans plus tard pour plus d'argent. Il s'agit essentiellement d'investir avec des cartes Pokémon". "La fin de l'année pourrait être le moment de vendre ma carte, même si je n'ai pas vraiment envie de m'en débarrasser" a-t-il ajouté, ce qui rappelle quand David Lafarge était en larmes d'avoir vendu sa collection de cartes Pokémon. Mais "l'argent est l'argent, ça rend la vie plus facile".

Pourquoi cette carte Pokémon est si chère ?

Mais pourquoi cette carte Pokémon, Charizard de 1999, est-t-elle si chère ? Parce qu'elle est très rare. Il existe environ 2 000 exemplaires de cette carte sur la planète entière. Et parmi ces 2 000 exemplaires, seuls 121 sont évalués en parfait état par l'organisme américain PSA (Professional Sports Authenticator). Ces cartes sont considérées comme les plus rares au monde. Et il se trouve que celle d'Yves Bruynen fait partie de ces 121 cartes.

"Obtenir un tel score parfait est unique. Avec 121 autres exemplaires, c'est la carte Pokémon la plus rare au monde, c'est vraiment le Saint Graal" a-t-il détaillé, "En Europe, je n'ai pas encore vu cette carte. Je sais qu'il y en a environ 20 qui circulent, et que pour les 100 autres, on ne sait pas où elles sont. Il se peut aussi que des cartes soient emballées. On pense qu'il y a 18 boîtes de rappel non ouvertes, dont 9 sont chez la même personne".

"J'ai eu beaucoup de chance" a confié Yves Bruynen, "Je pense qu'il y a plus de chances de gagner au loto que de sortir cette carte d'un paquet. Heureusement, j'ai laissé le paquet fermé il y a 6 ans. Imaginez si je l'avais ouvert à l'époque. À l'époque, ce Charizard ne valait qu'environ 5 000 euros, maintenant, c'est 100 fois plus".

Comment a-t-il obtenu cette carte Pokémon ?

Yves Bruynen a raconté comment il a réussi à obtenir cette carte sans dépenser une somme trop folle. "Il y a 6 ans, j'ai acheté le paquet de cartes qui contenait la carte Charizard à un Néerlandais via Facebook. Cela m'a coûté environ 200 euros" a-t-il raconté. "Ce n'est pas beaucoup pour un paquet de 10 cartes, mais le paquet provenait d'une boîte de rappel - contenant 36 paquets de cartes - de la première édition de 1999. Ces boîtes sont sorties en édition très limitée à l'époque, et uniquement sur la côte ouest des États-Unis" a-t-il indiqué, et "pendant des années, j'ai laissé le paquet non ouvert dans ma collection, car il a plus de valeur non ouvert".

"Mais au début de l'année dernière, j'ai décidé de tenter ma chance et j'ai trouvé par hasard la carte Charizard, la carte préférée des collectionneurs" a-t-il expliqué, "Je l'ai envoyée à PSA et l'ai récupérée en novembre avec une note parfaite de 10 sur 10". Depuis, il la conserve précieusement emballée dans du plastique, dans un étui, le tout dans un coffre-fort dans une banque.