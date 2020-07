Une carte Pokémon vendue plus de 200 000 euros devient la plus chère du monde

Une carte Pokémon vendue plus de 200 000 euros

Si la toute première vente aux enchères de cartes Pokémon à Paris s'était déroulée en décembre 2018, dans les autres pays aussi les cartes à collectionner de la franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996 se vendent comme des petits pains. Alors qu'une carte Pokémon Illustrator avait été vendue à 195 000 dollars, soit plus de 168 500 euros, une autre carte Pokémon a battu ce record. C'est ce qu'a annoncé le communiqué de presse japonais, remarqué par Kotaku.

C'est une autre carte Pikachu Illustrator qui a été vendue à un prix exorbitant : 25 millions de yen. Ce qui fait un peu lus de 233 000 dollars et plus de 200 000 euros (202 000 euros plus exactement). Elle devient ainsi la plus chère du monde.