Pokémon fête ses 25 ans : la sortie d'un nouveau jeu annoncée pour 2022 !

Pikachu, Salamèche, Bulbizarre, Dracaufeu, Carapuce, Onix et tous les autres Pokémon ont 25 ans aujourd'hui ! Ce samedi 27 février 2021 est donc un jour spécial pour tous les fans de Pokémon, l'occasion pour eux de passer en mode nostalgie et de ressortir leurs jeux, leurs cartes, leurs goodies ou encore de rejouer à Pokémon Go. Ils vont d'ailleurs kiffer apprendre qu'une cinquième réédition des jeux sortira cette année : les nouvelles versions de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront dispo fin 2021, comme annoncé lors du Pokémon Présents !

Légendes Pokémon Arceus annoncé pour 2022

Mais ce n'est pas la seule grande info à retenir : un tout nouveau jeu est prévu pour 2022 sur Nintendo Switch. Son nom ? Légendes Pokémon Arceus. Les joueurs seront toujours plongés au coeur de Shinnoh, mais à "une époque lointaine" cette fois-ci, alors que la région n'était "qu'une vaste étendue sauvage" : "Le village était animé par les allées et venues des habitants et les Pokémon sillonnaient à leur guise les montagnes et les mers", apprend-on dans le trailer avant de découvrir quelques extraits du gameplay de Légendes Pokémon Arceus.