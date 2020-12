The Promised Neverland : Emma, Norman, Ray et les autres se dévoilent dans le film en live-action

Une première adaptation live pour The Promised Neverland

Le manga The Promised Neverland est terminé depuis quelques mois maintenant, mais cet univers a encore des choses à nous proposer. Tandis que la plateforme de streaming Amazon Prime Video prépare une série adaptée de l'oeuvre de Kaiu Shirai et Posuka Demizu, c'est un film en live-action - réalisé par Yûichirô Hirakawa et écrit par Noriko Gotou, qui débarquera le 18 décembre prochain au cinéma au Japon.

Une adaptation qui intrigue autant qu'elle inquiète les fans à l'heure actuelle, la faute à des partis pris créatifs étonnants (les personnages sont plus âgés, l'actrice qui incarne Krone ne ressemble pas du tout à la version manga), mais qui continue de se dévoiler à travers de nouvelles promos.

Le film se dévoile

Après une première bande-annonce intéressante, c'est donc au tour d'un clip musical de faire son apparition sur YouTube. L'occasion pour les producteurs du film de mettre en avant Tadashiku Narenai, le titre star de l'OST interprété par le groupe Zutomayo, mais également de nous offrir une multitude d'images inédites. Si on a toujours du mal avec les versions ados++ de Emma et Norman (là où Ray fait méga enfantin), le reste de la vidéo est rassurant avec la promesse d'une adaptation fidèle à la première partie du manga, d'une mise en scène plutôt cool et rythmée dans des décors impressionnants et de comédiens attachants.

On ne sait pas encore si ce film The Promised Neverland sortira en France, mais on croise les doigts pour qu'une plateforme comme Netflix (qui possède déjà les droits de films live comme Death Note, Bleach, FullMetal Alchimist) se jette dessus.

Pour rappel, The Promised Neverland suit les aventures de jeunes orphelins aux QI sur-développés élevés par "Maman" - une nounou à la gentillesse inégalée, qui découvrent finalement qu'un terrible secret se cache derrière leur orphelinat et que le monde extérieur ne ressemble en rien à ce qu'on leur avait présenté.