The Promised Neverland de retour : Kaiu Shirai et Posuka Demizu dévoileront une histoire bonus

Kaiu Shirai et Posuka Demizu ont-ils dit au revoir à The Promised Neverland beaucoup trop tôt ? Les deux mangakas ont-ils déjà quelques regrets ? Ce n'est pas impossible. Cela vient d'être annoncé dans le Weekly Shonen Jump, le duo sera de retour très prochainement avec une nouvelle histoire.

Un one-shot bonus

D'après les rares informations dévoilées par le magazine, on y apprend ainsi que c'est une intrigue étendue sur près de 16 pages qui sera publiée le 5 octobre prochain au Japon. L'objectif ? Contrairement aux attentes des fans, il ne s'agira pas d'un épilogue au manga, et encore moins d'une suite.

Visiblement, ce nouveau "chapitre" ou "spin-off" aura simplement pour but de s'intéresser au code de Minerva. On ne sait pas encore ce que cela signifie, mais Kaiu Shirai et Posuka Demizu auraient envie de s'intéresser à ses origines et dévoiler ses secrets. Un petit bonus qui n'était pas forcément nécessaire, mais qui devrait tout de même faire plaisir aux fans qui pleurent encore la fin de cet univers.

Pour rappel, The Promised Neverland reviendra en 2021 avec la saison 2 de son anime, tandis que Prime Video - la plateforme d'Amazon, prépare de son côté une adaptation en live action du manga.