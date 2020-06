The Promised Neverland : le manga est terminé, mais l'univers va encore continuer à vivre

2 adaptations en live-action

Enfin, sachez que deux adaptations en live-action (avec de véritables acteurs) sont également attendues. Premièrement, c'est le 18 décembre prochain qu'un film sortira au Japon afin de retracer le premier acte du manga à l'orphelinat. Pour l'occasion, quelques changements seront opérés à l'écran, notamment concernant l'âge des personnages ou l'apparence de Krone qui ne sera plus noire...

Deuxièmement, on l'a récemment appris, c'est la plateforme de streaming Prime Video qui s'apprête à produire une série. Et à l'inverse de la série Young GTO, celle-ci devrait être occidentalisée avec une histoire tournée en anglais. Pour l'heure, rien n'est encore connu sur cette adaptation, si ce n'est qu'elle sera écrite par Meghan Malloy (productrice de Misery Loves Company), réalisée par Rodney Rothman (co-réalisateur/scénariste de Spider-Man: Into the Spider-Verse) et co-produite par Masi Oka (acteur de Heroes, producteur des adaptations de Death Note et bientôt L'Attaque des Titans).

Bref, The Promised Neverland va encore nous régaler pendant quelques années.