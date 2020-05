One Piece : Eiichiro Oda fait le point sur le manga et sa santé face au Coronavirus

Il n'y a pas que les mondes du cinéma et des séries qui sont impactés par l'épidémie de Covid-19, ceux du manga et de l'animé sont également touchés. On le sait, la production de nouveaux épisodes est à l'arrêt au Japon et l'avancée des nouveaux chapitres se fait au ralenti. Et malheureusement pour le public, One Piece n'est bien évidemment pas épargnée.

One Piece continue au ralenti

Mais pas d'inquiétude, l'avenir de cette histoire n'est pas menacée. Sur Twitter, Eiichiro Oda, le papa de Luffy, a tenu à adresser un message afin d'expliquer aux fans la situation spécifique dans laquelle il se trouve. Premièrement, il l'a assuré, tout va bien du côté de la production : "Concernant le manga, je continue à dessiner tous les jours comme d'habitude." Et pour l'animé ? Son équipe rivalise d'ingéniosité pour passer outre les contraintes du moment afin d'offrir aux fans un peu d'air frais, "Les préparations se poursuivent en coulisse pour que la série continue malgré les conditions actuelles".

Néanmoins, que ce soit pour le manga ou pour l'animé, le rythme de publication/diffusion restera logiquement très inégal dans les semaines/mois à venir. Eiichiro Oda l'a ensuite dévoilé, "Comme tout le travail se fait à la main, on ne peut pas se passer de rassembler des gens. Nous avons donc limité le staff à son minimum. Du coup, l'avancée de l'oeuvre originale a ralenti d'une manière frustrante. Dès lors, je pense que les interruptions de la publication seront plus nombreuses." Bref, One Piece continue malgré tout, mais prend juste un peu plus de temps.

Pas d'inquiétude pour Eiichiro Oda

Par ailleurs, le mangaka - réputé pour sa santé fragile, a souhaité balayer d'un revers de main de possibles rumeurs sur son état face à ce virus. S'il a admis faire très attention, "Je dois mener la vie la plus loin possible d'une contamination", il a également précisé, "Je ne suis pas contraint de me reposer parce que ma santé s'est dégradée, nous nous organisons pour pouvoir continuer à créer en pleine forme".

Luffy peut souffler, son papa va bien.