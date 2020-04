One Piece en pause : la diffusion de l'anime arrêtée à cause du coronavirus

Les séries américaines (Grey's Anatomy, The Walking Dead...) ou françaises (Demain nous appartient, Plus belle la vie...) ne sont pas les seules à être impactées par l'épidémie mondiale de coronavirus. On vient de l'apprendre ce lundi 20 avril, le monde de l'animation au Japon va également connaître quelques secousses dans les jours à venir.

One Piece fait une pause

Sur Twitter, le compte officiel de One Piece a ainsi annoncé une triste nouvelle, la suite des aventures de Luffy est désormais repoussée à une date ultérieure : "Afin de gérer au mieux la propagation du virus, nous avons décidé de suspendre la diffusion des nouveaux épisodes One Piece. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons décidé de reprendre la diffusion à partir de l'épisode 930". Seule consolation pour les fans, l'anime ne sera pas réellement absent des écrans : "A partir du dimanche 26 avril, l'arc Pays de Wano (épisode 892) sera rediffusé."

Une surprise ? Pas tant que ça. Avec les obligations de confinement, il devient forcément de plus en plus difficile de produire les nouvelles intrigues et ce n'était donc qu'une question de temps avant que la Toei ne soit à court d'épisodes à proposer. Cependant, entre ça et les récents problèmes de santé de Eiichiro Oda, l'auteur du manga, les fans de One Piece vivent clairement un début d'année mouvementé...

A noter que One Piece ne sera pas le seul anime à s'absenter des écrans dans les jours à venir. Au contraire, Digimon Adventure et Healin' Good Precure vont également être mis en pause pour une durée indéterminée. Et là encore, la diffusion d'épisodes inédits sera remplacée par des rediffusions.

Le Covid-19 plus gros vilain que Broly, Barbe Noire et Dio Brando dans le monde des anime ? C'est possible...