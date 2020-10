The Promised Neverland : première bande-annonce intense (et rassurante) du film en live-action

Quelques mois après la conclusion de l'histoire en version manga, The Promised Neverland s'apprête déjà à faire son grand retour. Le 18 décembre prochain, c'est un premier film en live-action qui débarquera en effet au cinéma au Japon (aucune date de sortie n'est encore connue pour la France). Et si l'on se fie à la première bande-annonce, on peut s'attendre à un résultat aussi intense que passionnant.

Une adaptation avec des changements

Tout d'abord, il est important de noter que cette adaptation sera portée par quelques changements. Si les personnages resteront les mêmes (on suivra donc toujours Emma, Ray et Norman prêts à tout pour sauver leurs frères et soeurs de leur terrible destin de bétail), l'âge des héros a été augmenté afin de crédibiliser l'action, tandis que certains acteurs ne ressemblent pas vraiment aux choix créatifs pourtant imaginés par le duo Kaiu Shirai / Posuka Demizu. Oui, il est décevant de voir Krone ne plus être noire et athlétique...

Premières images rassurantes

Au-delà de ces quelques évolutions, ce film The Promised Neverland semble tout avoir pour plaire aux fans de la première heure. Malgré une histoire qui devrait avancer beaucoup plus rapidement que dans le manga (en près de 2h l'adaptation ira jusqu'à l'évasion), ce trailer nous promet tout de même un joli respect de l'oeuvre. Que ce soit dans les décors, les costumes, la maîtrise de la tension et du côté ping-pong cérébral pour déjouer les plans de Maman ou encore la mise en avant des personnalités de chacun, rien n'a semble-t-il été laissé de côté.

Bien évidemment, il est encore trop tôt pour savoir si ce film sera véritablement à la hauteur du manga (on le sait, c'est toujours un exercice périlleux), mais on a tout de même de quoi partir confiant.