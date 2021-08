Les Gouttes de Dieu : le manga culte adapté en live-action dans une série franco-japonaise

Une série live-action pour Les Gouttes de Dieu

Quand on parle de manga culte, difficile de ne pas citer Les Gouttes de Dieu publié en France par Glénat. Cette oeuvre signée Tadashi Agi (scénarios) et Shū Okimoto (dessins), lancée en 2004 et qui a pris fin en 2020 (on y inclus son "spin-off" / sa suite), est tout simplement une lettre d'amour à l'oenologie et rend un brillant hommage au monde du vin, où la France est bien évidemment fortement représentée.

De quoi ça parle ? Comme le révèle le synopsis du manga, il s'agit d'une chasse au trésor unique où les palais sont rois, "Lorsque le prestigieux oenologue Yutaka Kanzaki décède, son testament est clair : son extraordinaire cave reviendra à celui de ses deux fils qui résoudra 12 énigmes concernant 12 vins. Il découvrira alors un treizième et mystérieux vin, inconnu de tous, surnommé "Les Gouttes de Dieu". Une chasse au trésor sous forme d'enquête policière va confronter les deux frères, Shizuku Kanzaki et Issei Tomine, aux caractères et parcours opposés... Mystères et investigations se succèdent autour des crus les plus prestigieux, pour les deux frères ennemis qui se livrent à une véritable course-poursuite."

Le casting dévoilé, premières infos

Un univers original, de la tension, du mystère, du drame et surtout, un bel hommage aux productions viticoles du monde entier ? Il n'en fallait pas plus pour s'attirer les faveurs des producteurs internationaux. Ainsi, comme le révèle Variety, à l'instar de Cowboy Bebop et One Piece sur Netflix, ou The Promised Neverland sur Amazon Prime Video, le manga Les Gouttes de Dieu va prochainement avoir le droit à sa série live-action.

Selon les premières indications, il s'agira d'une co-production américaine (Legendary Television, Dynamic Television), française (France Télévisions) et japonaise (Hulu Japan), accompagnée de Adline Entertainment. Pour l'heure, peu de détails sont connus, mais on sait déjà que la saison 1 sera composée de 8 épisodes d'une heure, que l'action se déroulera en France, en Italie et au Japon, mais surtout... que l'histoire sera légèrement différente.

Adaptée par Quoc Dang Tran (Marianne) et réalisée par Oded Ruskin (Absentia), cette série sera en effet portée par un duo mixte. Ainsi, Shizuku Kanzaki deviendra une femme et sera joué par Fleur Geffrier (Prof T, Double Je), tandis que Issei Tomine restera masculin et sera joué par Yamashita Tomohisa (The Head, The Man from Toronto). Malheureusement, si le tournage a déjà débuté, il faudra patienter avant d'en découvrir les premières images. Vivement.