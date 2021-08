One Piece en live-action sur Netflix : un acteur de Mortal Kombat pour jouer Zoro ? 1ères infos

C'est probablement le projet le plus ambitieux de Netflix (mais également le plus craint par une grande partie des abonnés), One Piece - le célèbre manga d'Eiichiro Oda, va être adapté en série live-action. Pour l'heure, étant donné que le tournage n'a pas encore débuté à Cape Town en Afrique du Sud, très peu de détails sont actuellement connus, si ce n'est que le mangaka supervisera l'adaptation et que l'humour devrait être légèrement retravaillé. Néanmoins, les informations commencent (enfin) doucement à tomber.

Premier acteur trouvé pour la série One Piece ?

Ainsi, après une première image du Vogue Merry, le gigantesque bateau de Luffy, c'est le casting qui commence à faire parler de lui. A ce jour, aucun acteur n'a encore été officialisé pour le moindre rôle (malgré quelques rumeurs au sujet de Nami), mais la situation pourrait très vite évoluer.

Selon le site The Illuminerdi, les créateurs Matt Owens (Luke Cage) et Steven Maeda (Lost) auraient en effet déjà trouvé le futur interprète de Zoro. Au programme ? C'est l'acteur Ludi Lin qui serait aujourd'hui privilégié pour ce rôle. Son nom vous dit quelque chose ? C'est normal, il a récemment incarné Liu Kang dans le film Mortal Kombat (2021), Murk dans le film Aquaman (2018) et Zack Taylor dans le film Power Rangers (2017).