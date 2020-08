One Piece en live-action : une première actrice castée pour le rôle de Nami dans la série Netflix ?

Ce n'est plus un secret, tandis que Prime Video - la plateforme d'Amazon, prépare une série live-action The Promised Neverland, Netflix a de son côté décidé de s'attaquer à One Piece. Un projet aussi attendu que craint par les fans de l'oeuvre d'Eiichiro Oda (les adaptions live de mangas/anime sont rarement réussies), qui se retrouve aujourd'hui au centre d'une intrigante rumeur.

Une première actrice castée ?

A en croire certains internautes, une première actrice aurait déjà été castée pour un rôle et pas n'importe lequel : celui de Nami, la navigatrice de Luffy. Il y a quelques semaines, Steven Maeda - le showrunner de cette série live-action, a en effet choisi de suivre l'actrice Emily Rudd (vue dans Dynastie, The Romanoffs) sur Twitter. Pas de quoi s'emballer ? Effectivement, mais il faut également savoir deux choses.

Premièrement, le nom d'Emily Rudd circule autour de ce projet depuis son officialisation par Netflix. Autrement dit, la coïncidence est particulièrement troublante. Deuxièmement, l'actrice vient tout juste de profiter de son compte Instagram pour dévoiler sa nouvelle coupe de cheveux. Au programme ? Une coupe assez courte et une jolie couleur rousse pour un résultat qui ressemble en tout point à celui de Nami lors des premières saisons de l'anime.

Les coïncidences s'enchaînent

Bien évidemment, tant que rien n'est officialisé par la production, cette rumeur est à prendre avec d'énormes pincettes. Toutefois, le timing de cette nouvelle coupe de cheveux a réellement de quoi interroger. En mai dernier, Marty Adelstein - producteur chez Tomorrow Studios, société en charge de ce projet, révélait notamment ceci, "On va commencer le casting, je pense aux abords du 1er juin. On a déjà quelques noms qui reviennent régulièrement. Et on devrait lancer le tournage en septembre. (...) On devait commencer à tourner en août à Cape Town en Afrique du Sud, mais maintenant [avec la crise] on se projette au plus tard pour septembre". Or, si l'on regarde le calendrier, septembre c'est déjà demain...

Alors simples gros hasards ou véritables indices sur des officialisations à venir ? Rendez-vous dans quelques semaines pour le savoir.