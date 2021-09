Pretty Little Liars - Original Sin : casting, sortie... tout ce que l'on sait sur le reboot de PLL

Une série annulée n'est jamais vraiment morte. Après le reboot de Gossip Girl, c'est une autre série ado culte qui va revenir à la télé prochainement : Pretty Little Liars. Oui, ça ne fait que quatre ans que PLL s'est terminée mais l'univers des petites menteuses va s'étendre, après les flops des deux spin-offs Ravenswood et The Perfectionists. Tu n'as pas suivi les annonces ? Voici toutes les infos qu'il ne fallait pas manquer.

Quelle intrigue ?

Pretty Little Liars : Original Sin n'est pas un remake de Pretty Little Liars mais un reboot, c'est-à-dire que cette nouvelle série racontera une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. On sait que l'intrigue ne se déroulera pas à Rosewood mais dans une nouvelle ville fictive, Millwood. On a d'ailleurs le premier résumé officiel :

"Il y a 20 ans, une série d'événements tragiques a failli déchirer la ville ouvrière de Millwood. De nos jours, un groupe d'adolescentes, de toutes nouvelles petites menteuses, se retrouvent tourmentées par un "A" inconnu qui veut leur faire payer les péchés secrets que leurs parents ont commis il y a deux décennies... mais aussi les leurs." peut-on lire dans la description.

Quand sort Pretty Little Liars : Original Sin ?

Pour l'instant, la date de sortie de Pretty Little Liars : Original Sin n'a pas été fixée. Le tournage de la saison 1 qui sera composée de 10 épisodes, a débuté en août 2021. On imagine donc que la série devrait être lancée en 2022. Aux Etats-Unis, elle sera disponible sur HBO Max et aucune annonce n'a été faite pour une future diffusion en France.

Qui est au casting ?

Le casting de Pretty Little Liars : Original Sin a été annoncé et il y a pas mal de monde au programme ! Ci-dessous, découvrez les acteurs et actrices ainsi que leurs personnages.

Les Liars

Bailee Madison (Once Upon a Time, Good Witch) incarnera Imogen, une "réelle survivante" qui va "mener le mystère autour de la révélation de A alors qu'elle se bat pour sa vie et celles de ses amies".

Chandler Kinney (L'Arme fatale) joue Tabby, une "réalisatrice en devenir et une fan de films d'horreur" qui cache un secret.

Maia Reffico joue Noa, une "athlète star qui travaille dur pour reprendre une vie normale après un été passé dans un centre de détention juvénile".

Malia Pyles (Batwoman, Baskets) incarne Minnie, la plus jeune des petites menteuses qui a "survécu à un traumatisme" durant son enfance. "Minnie passe la plupart de son temps dans le monde virtuel" précise la description du personnage.

Zaria dans le rôle de Faran, une ballerine qui veut à tout prix quitter Millwood et a de nombreux ennemis.