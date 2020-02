Paga et Adixia réunis au casting des apprentis aventuriers 5 ?

Moundir quitte son rôle de présentateur avant le lancement de Les apprentis aventuriers 5, sur W9 : "J'ai vécu quatre années magnifiques à observer, comprendre, apprendre et aimer un métier qui me passionne tellement. (...) Il est temps pour moi de vous dire au revoir et à bientôt", a annoncé l'ex-candidat de Koh Lanta au mois de janvier. Moundir pourrait bien être remplacé par Pascal Soetens, Laurent Maistret (Danse avec les stars 7) ou bien quelqu'un d'autre. En attendant, la plupart des internautes sont impatients de connaître le casting.

Adixia et Paga dans Les apprentis aventuriers 5

La chaîne et Banijay n'ont encore annoncé aucun candidat, mais certains noms circulent déjà sur la Toile. On a pu lire Julien Bert en équipe avec sa petite amie Hilona, Benjamin Samat avec son ex Alix, Julien Guirado avec sa chérie Marine El Himer, Milla Jasmine avec son fiancé Mujdat, Nicolas (Les Princes et les princesses de l'amour 3) avec Océane El Himer (Les Marseillais aux Caraïbes), Alix avec son ex Rafa, Yumee (Les Anges 12), Mélanie (Les Marseillais VS Le reste du monde 4) ou encore Safia, la soeur de Milla Jasmine.

Toutes ces infos ne sont pas officielles d'autant plus que Aqababe a annoncé quelques changements : Benjamin Samat serait finalement avec Océane, son ancienne prétendante dans Les Princes et les princesses de l'amour. Le blogueur balance qu'il y aurait aussi au casting Laura Lempika et Nikola Lozina, Milla Jasmine et Mujdat, Nacca et Eloïse (Les Marseillais aux Caraïbes) et... les deux ex Paga et Adixia ! On a du mal à croire à ce binôme, mais ça ne paraît pas impossible puisqu'ils sont restés en bons termes et Adixia ne serait plus en couple avec Jim Zerga.