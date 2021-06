La villa des coeurs brisés 6, le bilan : qui est encore en couple, qui est séparé ?

Ceux qui sont séparés (mais pas forcément célibataires)

Mélanie Orl et Dylan Thiry

Entre Dylan Thiry et Mélanie Orl, tout est bien terminé... et ne vous attendez pas à un possible retour de flammes ! Pourquoi ? Car les deux stars de La villa se sont fait la guerre sur les réseaux : en mars dernier, Dylan accusait Mélanie de prendre de la drogue dans une vidéo. "Tu es prête à tout pour exister. Se taper trois mecs différents dans un tournage, c'est presque un record. Tu imagines bien que, moi Dylan, je n'aurai jamais pu me mettre officiellement en couple avec toi à l'extérieur sachant tout ce que j'ai appris sur toi durant le tournage. Alors, en plus d'être une droguée, t'es une michto" avait lâché celui qui est devenu influenceur musulman. Mélanie n'avait pas tardé à lui répondre. "Je n'ai plus envie d'être associé à lui parce que clairement, ça me casse ce que je n'ai pas" avait-elle expliqué en story.