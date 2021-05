Mariés au premier regard 2021 : quel couple attend un bébé ? Qui est resté marié ? Le bilan !

Frédéric et Emeline

Frédéric et Emeline détiennent le record du taux de compatibilité dans l'émission de M6 : 85%, c'était du jamais vu. Pourtant, la participante n'a pas eu un énorme coup de foudre pour son mari lors de la cérémonie, mais le feeling est rapidement arrivé après. Ils sont repartis plus in love que jamais lors du bilan de Mariés au premier regard 2021, même si Emeline a partagé son souhait de prendre son temps et de ne pas emménager tout de suite avec Frédéric.

Eh bien, six mois après, ils sont toujours mariés, mais n'habitent pas encore ensemble : "On se voit 2 ou 3 fois par semaine. On est dans une relation sereine, on est bien", ont-ils confié lors de l'épisode "Que sont-ils devenus 6 mois plus tard ?" avant de préciser que l'emménagement est quand même dans leur projet. Emeline a aussi rencontré le fils de Frédéric et tout se passe bien entre eux.