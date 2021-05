Marianne (Mariés au premier regard 2021) divorcée d'Aurélien : il a été "immature"

Marianne est revenue sur sa décision de divorcer d'Aurélien auprès de Télé Loisirs. La candidate de la saison 5 de MAPR en veut à Aurélien de ne pas reconnaître ses torts dans l'histoire. "Le pire, c'est qu'il reporte la faute sur moi. J'assume mes torts, et dois en plus assumer les siens, c'est compliqué !" a expliqué Marianne, "Et en plus, il ne me donne pas de solution ! Il parlait tout le temps, je ne pouvais pas en placer une. Tellement qu'à un moment, j'ai haussé le ton pour me faire entendre", "je voulais qu'il comprenne qu'il m'avait blessée et qu'il s'excuse pour cela".

"Je suis soulagée que la relation s'arrête" mais "j'aurais aimé qu'il se dise : 'J'ai peut-être merdé'"

A quel moment a-t-elle décidé de divorcer ? "Je me suis refait le film toute la nuit, je n'en ai pas dormi. Le matin, j'avais les yeux rougis et gonflés tellement j'avais pleuré. J'ai tout ressassé en boucle. C'est là que j'ai su que ce n'était pas bon pour moi de rester dans cette relation-là" a expliqué la candidate de Mariés au premier regard 2021. "En allant chez Aurélien, je m'étais dit : 'Je me laisse 24 heures' parce que je ne voulais pas faire n'importe quoi. Mais quand j'ai vu l'était dans lequel cela m'a mise, je me suis dit qu'il ne fallait pas rester comme cela" a-t-elle ajouté.

Et Marianne n'a pas du tout apprécié plusieurs réactions d'Aurélien, qui était soupçonné d'être en couple pendant le tournage, notamment concernant l'alliance. "Il a une réaction de gamin en me rendant son alliance parce que je lui rends la mienne. J'ai trouvé ça immature. C'était juste une façon, pour lui, d'avoir le dernier mot" a-t-elle déclaré. Et "même si je suis soulagée que la relation s'arrête, j'aurais aimé qu'il se dise : 'J'ai peut-être merdé' et qu'il émette des regrets, à défaut de vouloir me récupérer. Mais non, il reste assis, avec un petit sourire en coin...".