Aurélien (Mariés au premier regard 2021) revient sur sa dispute avec Marianne et dénonce le montage

Depuis le début de Mariés au premier regard 2021, certains participants se disent déçus du montage. C'est notamment le cas de Laura, qui a fait une mise au point après son coup de panique, et de Mélina, qui accuse la production d'avoir manipulé Yannick. Aurélien est lui aussi déçu par les images montrées sur M6, surtout celles après sa violente dispute avec Marianne à cause d'une photo de son ex : "On me donne une image qui n'est pas le reflet de moi. On donne l'image de quelqu'un de macho et d'irrespectueux", explique-t-il sur le plateau de TPMP.

Le frère jumeau de Mathieu se défend alors : "Marianne s'exprime à la fin suite à une dispute et la production fait un montage qui laisse insinuer que je lui ai manqué de respect alors que pas du tout (...) Marianne pleure, dit que je lui ai manqué de respect. Je ne lui ai jamais manqué de respect. Je ne l'ai pas insultée, il n'y a pas eu de violences comme on pourrait le croire avec ce qu'elle a fait hier."

Aurélien raconte ensuite ce qu'il s'est passé durant son différend avec Marianne : "Ça part d'un geste déplacé qu'elle a eu envers moi. Pas sans faire exprès, mais c'était un peu, une gaminerie. Je suis passé sur ça, mais je me suis rendu compte à ce moment-là que ce n'était pas une personne qui était compatible sur des trucs comme ça avec moi. J'ai remis en cause nos compatibilité, le travail des experts et l'expérience. Je me suis dit que ce n'était pas la bonne personne tout simplement."

De son côté, la participante à Mariés au premier regard 2021 a donné une version légèrement différente en interview avec Télé Loisirs : "J'étais au téléphone avec des amis. En chahutant, ma main a touché son visage. Avec toute la rancoeur qu'il avait au sujet de cette histoire d'ex, il a explosé. Il est devenu fou (...) J'ai eu l'impression d'être un objet qu'il voulait modeler. Il n'a jamais été vulgaire, mais on peut manquer de respect à quelqu'un en restant poli."