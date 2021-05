Mélina (Mariés au premier regard 2021) violemment critiquée : elle se défend et dénonce le montage

Sa mise au point après sa dispute avec Yannick

Au final, Mélina et Yannick se sont réconciliés et ont même décidé de rester mariés lors du bilan avec les experts Pascal de Sutter et Estelle Dossin. La participante de Mariés au premier regard 2021 a ensuite pris la parole sur Instagram pour rétablir quelques points sur le montage de sa dispute avec son mari : "Au moment du repas, je me fâche effectivement, pas vraiment contre Yannick au final, mais plutôt contre la production qui a tout fait pour qu'il appelle ma mère devant les caméras alors qu'ils savaient que c'était un sujet sensible qui allait me faire réagir de manière pas très positive."