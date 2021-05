Mariés au premier regard 2021 : Clément s'exprime sur le "coup de panique" de Laura

Si Cécile et Alain ont décidé de rester mariés dans Mariés au premier regard 2021, Marianne est déjà hyper à l'aise avec son mari Aurélien tandis que Laure et Matthieu sont hyper complices et in love. Laura, elle, s'est laissée envahir par ses doutes lors de sa lune de miel avec Clément. "Pour moi, un homme est infidèle jusqu'à preuve du contraire", a-t-elle notamment confié, ce qui a tout de suite refroidi son mari. Les internautes, eux, l'ont violemment critiquée suite à son comportement méfiant.

Clément réagit au "coup de peur" de Laura

Laura a rapidement répondu à leurs remarques, tout en dénonçant le montage de Mariés au premier regard 2021. Aujourd'hui, Clément s'exprime à son tour sur la réaction de sa femme lors de leur lune de miel : "J'ai senti son coup de panique quand on a commencé à discuter dans le jacuzzi. Là, d'un coup, je me suis dit qu'on attaquait un sujet sérieux. On a tous un passé douloureux."

"Le coup de peur que Laura a eu, j'aurais pu l'avoir aussi. Je peux le comprendre. Quand elle doute, je me mets à sa place et me dis qu'elle a deux choix : soit elle y croit et fonce, soit elle garde une certaine réserve, ce qui est totalement légitime. Là, elle s'est laissée envahir par cette réserve", explique-t-il à Télé Loisirs.