Marianne (Mariés au premier regard 2021) raconte sa dispute avec Aurélien : "Il est devenu fou"

Dès sa première rencontre avec Aurélien dans Mariés au premier regard 2021, Marianne est tombée sous son charme. Le très bon feeling était aussi au rendez-vous lors de la lune de miel, à tel point que le jumeau de Mathieu a posé ses valises quelques jours chez Marianne après leur voyage. Malheureusement, l'ambiance romantique n'a pas duré puisqu'un malaise s'est vite installé lorsque Aurélien a découvert une photo de la participante et de son ex sur son frigo.

"Aurélien est devenu fou"

Marianne a tenté de la retirer discrètement, en vain. Les deux participants à Mariés au premier regard 5 ont alors eu une explication après cette boulette, qui a finalement dégénéré puisqu'une grosse dispute a éclaté. Une grosse dispute pas diffusée à l'écran, mais expliquée vaguement par Marianne, en pleurs. Aujourd'hui, elle a décidé de raconter en détails la scène explosive en interview avec Télé Loisirs : "J'étais au téléphone avec des amis. En chahutant, ma main a touché son visage. Avec toute la rancoeur qu'il avait au sujet de cette histoire d'ex, il a explosé."

Elle poursuit : "Il est parti dans la chambre en furie pour faire sa valise. Il n'acceptait pas que je lui parle, il me hurlait dessus. Je me suis excusée pour mon geste, qui était malencontreux. Il est devenu fou et m'a dit : 'Je n'en ai rien à faire de tes excuses. Toi et moi, c'est mort ! Les experts se sont clairement foutus de moi. Tout ce que j'ai demandé à ne pas avoir chez une femme, je le retrouve chez toi. Ils voulaient avoir les jumeaux dans l'émission, ils ne m'ont trouvé personne, alors ils m'ont mis n'importe qui !'."

"J'ai eu l'impression d'être un objet qu'il voulait modeler"

Marianne ne s'arrête pas là et raconte : "J'étais tellement choquée que je ne répondais pas alors que j'ai un caractère assez impulsif. Je ne voulais pas envenimer les choses. Je n'arrêtais pas de m'excuser. Pendant deux heures, deux heures et demi, je m'en suis pris plein la tête. J'ai eu droit à tout. Il me disait : 'Moi, ma femme, elle ne parle pas comme toi tu le fais. Moi, ma femme, quand elle est au volant, elle ne s'énerve pas contre les autres automobilistes ! Moi, ma femme, elle n'est pas proche d'autres garçons comme tu peux l'être de ton meilleur ami !' J'ai eu l'impression d'être un objet qu'il voulait modeler. Il n'a jamais été vulgaire, mais on peut manquer de respect à quelqu'un en restant poli."

Marianne revient sur sa boulette avec la photo de son ex

La femme d'Aurélien s'est aussi exprimée sur sa boulette avec la photo de son ex en interview avec Télé Loisirs : "La maison où je vis est celle où j'habitais avec mon ancien compagnon. Quand on s'est séparés, j'ai gardé la maison car je m'y sentais très bien. Cette photo était sur le frigo depuis le premier jour de notre emménagement, je l'avais complètement oubliée, je ne la voyais même plus. C'est quand j'ai eu le nez dessus que je me suis rendue compte qu'elle était encore là (...) Il n'y a pas d'ambiguïté avec mon ex, je suis passée à autre chose. Nous nous sommes séparés en très bons termes. C'est simplement que cela ne fonctionnait pas entre nous deux." Sauf que le frère de Mathieu préférerait que Marianne ne soit pas en contact avec ses ex...