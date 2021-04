Aurélien (Mariés au premier regard 2021) réagit au départ de Mathieu après l'abandon de Julie

Pour le jour de leur mariage dans Mariés au premier regard 2021, Aurélien et Mathieu avaient tout planifié dans leur tête sauf l'idée que l'une des deux femmes compatibles avec eux se retirerait de l'expérience. Eh oui, la veille de la cérémonie, l'expert Pascal de Sutter est venu annoncer aux jumeaux que Julie avait décidé d'abandonner Mariés au premier regard 5. Elle a d'ailleurs eu l'occasion d'expliquer son choix à Mathieu dans une vidéo forte en émotions : "Je sais qu'au fond de moi, je ne suis pas prête. J'ai perdu les pédales, je n'y arrive pas."

Aurélien "très déçu" par le départ de son frère Mathieu

Cette nouvelle fut bien évidemment un énorme choc et une grosse déception pour Aurélien et son frère, qui rêvaient de se marier le même jour depuis leur plus tendre enfance. Le jumeau de Mathieu est quand même allé jusqu'au bout puisqu'il a dit oui à Marianne lors de son mariage. Il a reçu le plus grand soutien de son frangin, mais il garde quand même un goût amer de cette mésaventure : "J'ai été très déçu pour lui surtout mais oui, ça gâche l'expérience à deux", avoue Aurélien à Télé Loisirs.

Il a bien failli abandonner Mariés au premier regard 2021 après le départ de Mathieu : "Après coup, ça n'avait plus la même signification de me marier tout seul. Je me suis tout de suite dit qu'une femme m'attendait et qu'elle voulait se marier. Donc par respect et pour la suite de l'expérience j'ai foncé ! Il ne fallait pas que je m'arrête. Et mon frère m'a encouragé à le faire pour moi ! Qu'au moins l'un des deux se marie et vive l'expérience."

Marianne ? "Ce n'est pas un coup de foudre, mais..."

Aurélien, qui a été contacté pour une émission de télé-réalité, s'est ensuite confié sur sa rencontre avec Marianne, compatible à 81% avec lui : "Ce n'est pas un coup de foudre, mais elle est très lumineuse souriante et dégage quel quelque chose (...) Je ne l'imaginais peut-être pas comme ça tout de suite physiquement. Mais ce qu'elle dégageait faisait que j'avais envie d'apprendre à bien la connaître et continuer l'expérience."