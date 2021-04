Aurélien (Mariés au premier regard 2021) contacté pour une télé-réalité : "J'ai refusé"

Mariés au premier regard 2021 : Aurélien contacté pour une télé-réalité, il raconte

Aurélien fait partie des candidats de la saison 5 de MAPR sur M6. Et la particularité, c'est qu'Aurélien est le frère jumeau de Mathieu, également au casting de Mariés au premier regard 2021. Alors que les téléspectateurs attendent impatiemment l'épisode de ce lundi 19 avril 2021, à 21h05 sur M6, pour savoir si Aurélien et Marianne se sont dits oui, Aurélien a révélé à Télé Loisirs avoir été contacté pour une autre émission de télé-réalité.

"Pendant que je passais le casting de Mariés au premier regard, on m'a contacté pour une télé-réalité, dont je ne dirai pas le nom" a ainsi assuré le candidat. S'agit-il des Anges de la télé-réalité sur NRJ12 ? De La Villa des Coeurs Brisés sur TFX ? Ou encore des Princes de l'amour sur W9 (rebaptisés Les Princes et les Princesses de l'amour) ? En tout cas, vous ne verrez pas Aurélien dans l'une de ces émissions de télé-réalité, car il a dit non. "Ma première intention était de vivre cette expérience pour trouver la femme de ma vie. Donc j'ai refusé" a-t-il expliqué.

Aurélien a aussi avoué avoir "fait un autre casting pour une autre émission"

Aurélien a également confié avoir passé un autre casting pour un autre programme de M6. En plus de Mariés au premier regard 2021, il avait passé le casting de 5 hommes à la maison (émission qui a été déprogrammée) : "J'avais fait un autre casting pour une autre émission, qui était aussi un programme de rencontre. C'était 5 hommes à la maison, ça n'a pas fait long feu. Ce sont les deux seules émission auxquelles j'ai postulé".

Pour rappel, Aurélien et Mathieu avaient été accusés d'être venus pour le buzz et d'avoir été en couple pendant l'émission. Aurélien avait démenti avoir été en couple pendant le tournage de MAPR et avait donné sa version à Télé Loisirs : "Cette fille, je ne l'ai vue que cinq fois dans ma vie. La dernière fois c'était le 16 mars 2020, 6 mois avant mon mariage et 4 mois avant mon premier tournage". En dévoilant avoir refusé une émission de télé-réalité, cela prouverait donc qu'effectivement, contrairement à ce que disaient les rumeurs, les frères jumeaux ne sont pas là pour le buzz mais pour l'amour.