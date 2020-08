5 hommes à la maison déprogrammée par M6 : le coup de gueule d'un candidat

Après seulement deux semaines de diffusion, M6 décidait de déprogrammer 5 hommes à la maison, sa nouvelle émission de dating produite par Fremantle France. Une annonce qui a déçu les fans, mais aussi certains candidats. Dimitri, l'un des prétendants de Jennifer (qui a finalement choisi Alexis), a poussé un coup de gueule dans une vidéo partagée sur sa page Instagram privée : "J'en suis le premier déçu parce que j'ai participé à l'émission et aussi parce que derrière, il y avait deux filles qui s'appelaient Rislène et Tatiana qui devaient passer la semaine suivante". Après Jennifer et Emilie, deux autres filles célibataires avaient en effet participé à l'expérience, qui ne sera donc jamais diffusée.

Le coup de gueule d'un candidat après la déprogrammation de 5 hommes à la maison

Face aux mauvaises audiences (5% de part d'audience), il comprend la décision de M6. Néanmoins, il rejette la faute sur la chaîne : "Maintenant, ce qui est très dommage, c'est que M6 n'a fait aucune comm, ni à la TV, ni sur les réseaux sociaux." S'il existe bien une page Instagram de 5 hommes à la maison, il regrette le fait qu'elle ait été "créée le jour même de la diffusion du premier épisode".

Il critique la gestion de la page : "Ils n'ont rien fait les gars. Au lieu de balancer des petites séquences de 20 secondes pour attirer un peu l'attention des gens, quedal ! Chaque jour, ils ont simplement posté une séquence par rapport à un épisode. Et encore, ils avaient 2 épisodes de retard". Il ne comprend pas non plus que M6 ait choisi de diffuser l'émission "à la pire période de l'année, sur la période juillet-août, où y'a personne devant la télé et sur une période post-covid". "Franchement, c'est du foutage de gueule", conclut le candidat qui affirme avoir été bloqué par le compte Instagram de l'émission...