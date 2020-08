5 hommes à la maison : Jennifer et Alexis toujours en couple ?

Après Mariés au premier regard et L'amour est dans le pré, M6 lançait le 27 juillet une nouvelle émission de dating adaptée du format britannique Five Guys a Week diffusé sur Channel 4 : 5 hommes à la maison. Le principe est simple : chaque semaine, une femme cherchant l'amour va accueillir 5 hommes susceptibles de lui correspondre chez elle pendant une semaine. Chaque jour, elle devra en éliminer un. L'émission a commencé avec Jennifer, une infirmière libérale de 36 ans et maman de deux enfants.

Divorcée à deux reprises, elle cherche un homme au même style de vie qu'elle, dynamique et "'à l'ancienne', grand, rassurant et avec des valeurs". C'est ainsi qu'ont sonné chez elle Alexandre, Loïc, Jérémy, Alexis et Dimitri. Après avoir éliminé Alexandre, Loïc et Dimitri, la jolie blonde devait choisir entre Jérémy et Alexis, entre la raison ou le coeur. Finalement, malgré l'aspect rassurant de Jérémy, elle a décidé de suivre son coeur et de tenter une histoire avec Alexis, qui lui ressemble plus. "On n'a pas besoin de se parler, on se regarde et on comprend", constatait-elle.

Jennifer et Alexis toujours en couple après le tournage de 5 hommes à la maison ?

Alors a-t-elle fait le bon choix ? Jennifer et Alexis sont-ils toujours ensemble aujourd'hui ? Elle a répondu dans une interview accordée à Télé 7 Jours : "Malheureusement non, nous ne sommes plus ensemble. Notre histoire a duré deux mois, puis il y a eu le confinement qui nous a fait mal. On ne s'est pas beaucoup vu durant cette période. Chacun est resté confiné chez soi avec ses enfants. Lors du déconfinement, on s'est rendu compte, que l'on ne se manquait pas plus que cela. On s'adore en tant qu'amis, mais pas plus."

A défaut d'avoir trouvé l'amour, Jennifer aura donc trouvé un ami. Loin de prendre cette expérience comme un échec, elle confie : "Je me suis beaucoup remise en question, notamment sur mes critères de sélection, qui ne sont peut-être pas les bons visiblement. Car sur le papier, les prétendants cochaient toutes les cases et pourtant aucun ne m'a réellement plu. L'émission m'a ouvert les yeux sur le fait de m'intéresser à d'autres profils d'hommes." Qui sait, peut-être que la diffusion de l'émission lui permettra de rencontrer l'homme qui lui convient !