5 hommes à la maison : après Mariés au premier regard, M6 lance une nouvelle émission de dating

M6 fait du dating sa spécialité. Après l'Amour est dans le pré et Mariés au premier regard, la chaîne dévoile le lundi 27 juillet à 18h40 une nouvelle émission de dating intitulée 5 hommes à la maison. Adaptée du format britannique Five Guys a Week diffusé sur Channel 4, son principe est simple : des femmes célibataires vont inviter 5 hommes, qui pourraient potentiellement leur plaire, à emménager chez elles pendant une semaine, afin de les découvrir et vivre leur quotidien. Un peu comme dans L'Amour est dans le pré, mais sans les tâches fastidieuses. Chaque jour, l'un d'entre eux devra partir et il n'en restera qu'un... l'homme de sa vie ?

5 à la maison, nouvelle émission de dating de M6

Pour la première semaine de diffusion, les caméras nous emmènent à Marseille, chez Jennifer, une infirmière libérale de 36 ans et maman de deux enfants. Divorcée à deux reprises, elle recherche un homme au même style de vie qu'elle, "'à l'ancienne', grand, rassurant et avec des valeurs. Une personne à qui elle pourra accorder toute sa confiance." Elle accueillera chez elle Alexandre, Loïc, Jérémy, Alexis et Dimitri, tous les 5 choisis par Frementle production d'après les critères de la jeune femme, pour maximiser les chances de "match parfait". S'ils n'ont pas passé autant de tests que les candidats de Mariés au premier regard et ne rencontrent pas des experts, de vastes recherches ont été menées pour dénicher 5 âmes soeurs à fort potentiel.

Alors espérons que tous sont sincères dans leur démarche et ne cherchent pas simplement à passer à la TV... et que la candidate trouvera un homme qui lui convient !