Aurélien (Mariés au premier regard 2021) en couple pendant l'émission ? Pascal de Sutter nous répond

Les jumeaux Mathieu et Aurélien de Mariés au premier regard 2021 font le buzz malgré eux. Il y a quelques semaines, une étonnante rumeur est apparue sur la Toile : les deux frères auraient menti sur leur célibat pour participer à l'émission de M6. En effet, Mathieu, qui n'a pas pu se marier à cause de l'abandon de Julie, et Aurélien se seraient apparemment inscrits à l'expérience alors qu'ils étaient en couple pour obtenir "un tremplin pour faire de la télé-réalité". Le compagnon de Marianne a rapidement démenti ces accusations.

"Aurélien et Mathieu ont clairement dit qu'ils n'étaient pas en relation"

Malheureusement pour eux, certains internautes pensent toujours qu'ils n'ont pas été sincères et continuent ainsi de les critiquer violemment, mais les jumeaux peuvent compter sur le soutien de Pascal de Sutter. En interview avec PRBK, l'expert de Mariés au premier regard 2021 réagi cash à cette rumeur : "J'évite vraiment de suivre les réseaux sociaux parce qu'il y a de tout et n'importe quoi. Je n'ai absolument aucun élément qui me permet de dire que cette rumeur est vraie. J'ai eu la sensation qu'Aurélien et Mathieu étaient des participants sincères, qu'ils souhaitaient vraiment s'impliquer dans l'expérience."

Pascal de Sutter explique ensuite : "Ils ont clairement dit qu'ils n'étaient pas en relation et qu'ils étaient ouverts et disponibles pour se marier. Ils nous l'ont répété à plusieurs reprises (...) Je n'aime pas cette attitude qui consiste d'avoir de la méfiance dès le départ. Moi, j'étais en confiance avec ces jumeaux. J'ose espérer que cette rumeur n'est pas vraie et qu'ils étaient réellement sincères."

