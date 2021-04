Mathieu (Mariés au premier regard 2021) réagit à l'abandon de Julie : "Je ne lui en veux pas"

Mathieu prend sa défense face aux insultes

Mathieu prend ensuite la défense de la participante, face aux critiques qu'elle a pu recevoir suite à son abandon : "Je ne lui en voulais déjà pas à la base et je lui en voulais encore moins avec ce qu'elle m'a expliqué. Aujourd'hui, en se mettant à la place de Julie, maman de 3 enfants, elle n'a pas besoin d'avoir des insultes ou des critiques gratuitement et méchamment. Je voulais remettre les choses dans le contexte (...) J'aimerais que des gens puissent la soutenir et la comprendre (...) Julie, je ne t'en veux pas. Je sais que tu es une belle personne. Elle mérite du bonheur."