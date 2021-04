Marianne (Mariés au premier regard 2021) : sa mise au point sur la mort de son frère

Si Julie a décidé d'abandonner l'expérience de Mariés au premier regard 2021, Marianne, elle, est allée jusqu'au bout et a épousé Aurélien, le jumeau de Mathieu. Elle s'est mariée entourée de ses proches et de ses grands-frères, mais malheureusement, il en manquait un à l'appel. Comme l'a révélé Marianne dans l'émission de M6, elle a perdu son frère aîné, un an avant de se lancer dans l'aventure : "Je pense forcément à mon grand-frère qui n'est plus là et aujourd'hui encore plus parce que je sais qu'il aurait été fière que sa petite soeur mène son truc jusqu'au bout. J'aurais aimé que ce soit lui qui m'amène à la mairie."

Marianne revient sur la mort de son frère

L'histoire familiale de la participante de Mariés au premier regard 2021 à beaucoup touché les internautes, mais ces derniers aimeraient connaître les raisons de la mort de son frère Pierrick sauf que Marianne n'a pas l'intention d'en dire sur ce sujet très sensible : "Je ne vais l'aborder qu'une seule fois car c'est une chose qui m'est pénible, me peine et m'attriste. Vous avez été nombreux à me demander ce qui était arrivé à mon grand frère Pierrick. Je me suis livrée dessus pendant l'expérience car c'est une expérience humaine. Donc il fallait que je sois 100% sincère", explique-t-elle en story sur Instagram.

"Personne n'a besoin de savoir ce qui s'est passé"

La femme d'Aurélien fait ensuite une réelle mise au point : "Je savais que ça allait être diffusé, il n'y a pas de problème. Mais ça me touche donc je ne veux pas en parler. Vous saurez simplement ce que je dirai lors des diffusions. Mais c'est mon frère, mon sang, ma famille et personne n'a besoin de savoir ce qu'il s'est passé. Par respect pour ma famille et pour mes proches."