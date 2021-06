Abou (La Villa des Coeurs Brisés 6) séparé de Leana : il dévoile enfin les raisons de leur rupture

Abou confie ensuite : "Les premiers jours, ça allait, et juste avant de partir en tournage, Leana angoissait un peu. Elle avait peur d'échouer. Elle n'était pas très chaude, mais elle l'a fait pour moi. Je ne vais pas spoiler, mais à La Bataille, gros clash. On s'est vite retrouvé dehors (...) On savait qu'on allait faire La Bataille alors qu'on était encore dans La Villa. On devait rester jusqu'au bout dans La Villa sauf que Leana voulait un peu de vacances (...) On s'est déchiré deux-trois jours avant La Bataille. On est arrivé tendus" Sans La Bataille des couples 3, Leana (Les Vacances des Anges 4) et Abou seraient donc sûrement encore ensemble...