L'amour est dans le pré 2022, le bilan : rupture douloureuse, couples surprise... le récap complet

Ceux qui sont en rapprochement

Thierry : Les miracles existent. La preuve, après une première participation qui était un fiasco et un vent phénoménal, Thierry "Coquin de sort" est en rapprochement sévère. Il a recontacté une ancienne prétendante de sa première apparition dans l'émission, Mireille. "Je suis allé à Avignon, on a fait connaissance et je lui ai dit : 'Je t'emmènerais bien à la ferme' et elle a dit oui. Une semaine après, je suis allé la chercher, elle a passé la nuit, on a mangé... puis je l'ai ramenée chez elle le lendemain" a-t-il expliqué. S'il n'est donc pas encore tout à fait en couple, Thierry est bien parti pour enfin trouver l'amour.

Emmanuelle : Emmanuelle avait abandonné avant même les speed-datings, mais elle est en bonne voie pour être en couple. Lors du bilan, elle a dévoilé avoir rencontré quelqu'un. "C'est très, très récent, c'est pour ça que je ne veux rien dire car je ne suis sûre de rien encore, mais c'est hyper bien parti, on rigole bien" a-t-elle confié.

Ceux qui sont célibataires

Jean : Le pauvre Jean a vécu une rupture très douloureuse avec Laurence qui l'a largué quelques semaines avant le bilan. "Elle ne s'était pas rendue compte de la distance et que sa famille allait lui manquer. En fait, elle n'avait jamais changé de département. J'étais vraiment déçu parce que je ne m'y attendais pas" a-t-il expliqué à Karine Le Marchand. Une séparation tellement violente que Jean a failli ne pas venir au bilan.

Noémie : Malgré la présence de Gaël et Romain, Noémie n'a pas trouvé l'amour et est aujourd'hui toujours à la recherche de celui qui partagera sa vie. "Je pense qu'il me faut quelqu'un qui n'arrête jamais aussi" a-t-elle expliqué, ajoutant qu'elle n'est pas non plus déprimée malgré son célibat.

Jean-Paul : Après le tournage, Jean-Paul s'est séparé de Devi. "C'est l'histoire de l'éloignement, de la distanciation, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt (...) Ce qu'on a vécu, c'était sincère et beau, une belle aventure, une belle rencontre" avait-il confié. Aujourd'hui, il reste donc célibataire.

Alain l'Auvergnat : Autre rupture choc ? Celle d'Alain et Alain. Si tout avait bien commencé, leur romance s'est essouflée et c'est en solo que l'agriculteur a débarqué au bilan. "J'ai vraiment essayé mais... je ne sais pas, c'est un peu frustrant, je n'étais pas à l'aise en plus. Et il s'en est aperçu" a-t-il expliqué.

Agnès : Si elle avait terminé l'aventure avec Eric, Agnès a vite déchanté et a décidé de ne pas aller chez lui. "Je me suis rendue compte dès le lendemain, que j'étais contente de retrouver mon petit chez moi, ma tranquillité. Je n'ai pas trouvé qu'il me manquait" a confié l'agricultrice.

Alain le Breton : Alain le Breton avait choqué les internautes à cause de son attitude envers ses prétendantes. Celui qui ne pensait qu'à conclure et se retrouve donc toujours solo aujourd'hui. Et on n'est pas très étonnés...